Ragyogjon fel benned a szív! – EUROCAMP nemzetközi cserkésztábort tartottak Szabadegyházán

A tábor három nyelven folyt, mindent fordítottak, óriási felkészülő munka előzte meg a programot. A tábor témája ezúttal az ókori Egyiptom volt – de nem csupán történelmi vagy kreatív játékok szintjén.

A résztvevők „találkoztak” a Szentföldről menekülő Szent Családdal, majd Fülöp apostol is „meglátogatta” őket, és közös kalandjaik végén Egyiptom népe „megtért”, megkeresztelkedett – közben a cserkészek maguk is tanúságot tettek hitükről.

A tábor mottója ez volt: Ragyogjon fel benned a szív! Záróüzenete pedig: Egyiptom szíve – melyet a tábor során kerestek a gyerekek – nem kézzel fogható, hanem bennünk dobog; mi visszük tovább Isten fényét a világba.

A lelki élet központi helyet kapott a táborban. Több szentmisét is bemutattak – köztük Arany Ferenc és Pál Biet atya vezetésével –, valamint a lányok többször is ellátogattak a szabadegyházi templomba, ahol Mészáros János sárbogárdi plébános

mutatott be szentmisét.

Egyik kirándulásuk során Sárosdon is jártak, ahol a falufelderítés közben betértek a helyi katolikus templomba, sőt a zongorázni tanuló lányok ki is próbálhatták az orgonát.

Több cserkészlány fogadalmat tett a tábor során, és a résztvevők naponta szántak időt a személyes lelki elmélyülésre Istennel.

Az európai cserkészek Európa-szerte dolgoznak azon, hogy a fiatalok ne csupán saját országuk, hanem a kontinens más népeinek kultúráját is megismerjék. A közösségi élmények, az egymástól való tanulás és a szövődő barátságok segítenek abban, hogy a béke építőivé váljanak. Ez a szellem áthatotta a szabadegyházi tábort is: mély barátságok születtek, amelyek – szimbolikusan is – hidakká váltak a nemzetek között.

Az EUROCAMP (nemzetközi cserkésztábor, melyben legalább 3 különböző nemzet vesz részt) gondolata nem új keletű: az európai cserkészek 1956 óta rendeznek nemzetközi találkozókat, melyeknek célja, hogy a cserkészek közösen egy keresztény alapokon álló, békés és egységes Európát építsenek. Az együtt átélt kalandok, játékok, lelki alkalmak és a mindennapi közösségi élet egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok egymást megismerve, tiszteletben tartva, testvérként éljenek Európában.

A nyári hónapokban több EUROCAMP is zajlik egy időben szerte a kontinensen – jelenleg például belgák, franciák, lengyelek, albánok, románok és csehek táboroznak együtt különböző helyszíneken. A szabadegyházi tábor ehhez a nagy európai mozaikhoz illeszkedett. A közös cél: Isten országát építeni, nemzeteken átívelő barátságokkal, cserkésztestvériségben.

Forrás és fotó: Európai Útmutató és Cserkészek Egyesülete

Magyar Kurír