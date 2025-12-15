Karácsonyi kisfilm fiatal filmesektől Fekete István Roráte című novellájából

„Mi volt ez Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. – Olyan meleg lett a szívem egyszerre.” „Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt.”

(Fekete István: Roráte)

Néhány fiatal filmes összefogott, hogy Bidló Szabolcs producer ötlete alapján rendhagyó karácsonyi kisfilmet készítsenek Fekete István Roráte című novellájából.

A forgatás komoly stábbal, pályakezdő filmesek önkéntes munkájával indult, ám már annak megkezdése előtt felmerültek kérdések. Többek között, a jogi tisztázás érdekében, fel kellet keresniük Fekete István családját.

A főszereplők személyében sem adtak alább, a filmben olyan neves színészekkel találkozhatunk, mint Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja; Papp János, Aase-díjas színművész, valamint Sütő András és Patkós Márton.

A film rendezője Demeter Hunor, operatőre Molnár Dániel.

A helyszínek kiválasztásánál kitűnik a producer lokálpatriotizmusa, hiszen az összes jelenetet Budafokon forgatták. A filmben feltűnik a budafoki Szent Lipót-templom és a kerület más hangulatos helyszínei.

A kisfilmet IDE KATTINTVA nézhetik meg.

Forrás és fotó: Bidló Production

