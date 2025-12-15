Karácsonyi kisfilm fiatal filmesektől Fekete István Roráte című novellájából

Fiatal filmesek rendhagyó karácsonyi kisfilmet készítettek Fekete István író, az idén nyolcvanéves Új Ember egykori munkatársa Roráte című novellájából. Az alkotásnak külön aktualitást ad, hogy idén emlékeztünk meg Fekete István születésének százhuszonötödik és halálának ötvenötödik évfordulójáról. A kisfilmet december 13-én tették közzé az alkotók.

„Mi volt ez Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. – Olyan meleg lett a szívem egyszerre.” „Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt.”
(Fekete István: Roráte)

Néhány fiatal filmes összefogott, hogy Bidló Szabolcs producer ötlete alapján rendhagyó karácsonyi kisfilmet készítsenek Fekete István Roráte című novellájából.

A forgatás komoly stábbal, pályakezdő filmesek önkéntes munkájával indult, ám már annak megkezdése előtt felmerültek kérdések. Többek között, a jogi tisztázás érdekében, fel kellet keresniük Fekete István családját.

A főszereplők személyében sem adtak alább, a filmben olyan neves színészekkel találkozhatunk, mint Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja; Papp János, Aase-díjas színművész, valamint Sütő András és Patkós Márton.

A film rendezője Demeter Hunor, operatőre Molnár Dániel.

A helyszínek kiválasztásánál kitűnik a producer lokálpatriotizmusa, hiszen az összes jelenetet Budafokon forgatták. A filmben feltűnik a budafoki Szent Lipót-templom és a kerület más hangulatos helyszínei.

A kisfilmet IDE KATTINTVA nézhetik meg. 

