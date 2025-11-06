Rendkívüli személyi változások a magyar jezsuita rendtartományban

2025. november 6., csütörtök
András Attila SJ provinciális Rigó Jenő SJ elhúzódó súlyos betegsége miatt kinevezte Pakot Géza SJ-t megbízott ökonómusnak (acting treasurer), tájékoztatva erről a jezsuita generálist és közép-európai régióért felelős asszisztenst – adta hírül november 4-én a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya.

A provinciális emellett kinevezte Hesz István SJ-t a budapesti Fáber Szent Péter Rendház miniszterének. Emellett felkérte, hogy legyen az idős és a beteg rendtársak ügyeinek felelőse. Hesz István kisegítőként a Jézus Szíve-templomban is dolgozik.

Rigó Jenő SJ váratlan, súlyos rosszulléte után az állapota lassan javul; rendtársai naponta látogatják a kórházban.

A jezsuita tartományfőnök mindenkit arra kér, hogy imádkozzon Jenő atyáért.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír

