Rendkívüli személyi változások a magyar jezsuita rendtartományban

A provinciális emellett kinevezte Hesz István SJ-t a budapesti Fáber Szent Péter Rendház miniszterének. Emellett felkérte, hogy legyen az idős és a beteg rendtársak ügyeinek felelőse. Hesz István kisegítőként a Jézus Szíve-templomban is dolgozik.

Rigó Jenő SJ váratlan, súlyos rosszulléte után az állapota lassan javul; rendtársai naponta látogatják a kórházban.

A jezsuita tartományfőnök mindenkit arra kér, hogy imádkozzon Jenő atyáért.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír