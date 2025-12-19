Richard Moth lett Westminster új érseke

A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint XIV. Leó pápa december 19-én, pénteken elfogadta az idén 80. életévét betöltő Vincent Gerard Nichols bíboros lemondását, és Richard Moth eddigi arundel-brightoni püspököt nevezte ki a westminsteri főegyházmegye érsekévé.

Richard Moth a westminsteri főegyházmegye 12. érseke.

Charles Phillip Richard Moth 1958. július 8-án született a zambiai Chingolában. Általános és középiskolai tanulmányait az angliai Kent megye katolikus iskoláiban végezte.

A surrey-i Wonershben működő Szent János Szeminárium növendéke volt, majd Kanadában, az ottawai Szent Pál Egyetemen (Université Saint-Paul) folytatta tanulmányait, ahol kánonjogi licenciátust szerzett. 1982. július 3-án szentelték pappá a southwarki főegyházmegye számára.

Papi szolgálata során számos tisztséget töltött be, többek között a southwarki főegyházmegye elsőfokú bíróságának bírája; Kenningtonban a Királyi Hadsereg Egészségügyi Hadtestének lelkésze; az érsek személyi titkára; ceremóniamester; a hivatásgondozó iroda igazgatója; valamint a southwarki főegyházmegye másodfokú bíróságának elnöke.

2001-ben kinevezték a southwarki főegyházmegye általános helynökévé és tiszteletbeli prelátussá, emellett a plumsteadi Szent Kereszt plébánia, majd 2006-tól a cray-i Szent József- és Szűz Mária-templom plébániai kormányzójaként szolgált.

2009. július 25-én Nagy-Britannia katonai ordináriusává nevezték ki, ugyanebben az évben szeptember 29-én szentelték püspökké. 2009–15-ig töltötte be ezt a tisztséget.

Ferenc pápa 2015. március 21-én helyezte át az arundeli és brightoni püspöki székbe. 

A twickenhami Szűz Mária Egyetem kuratóriumának elnöke, az Angliai és Walesi Katolikus Püspöki Konferencia Társadalmi Igazságosságért Felelős Bizottságának elnöke, valamint börtönpasztorációs referens. Részt vesz több olyan szervezet munkájában, amelyek a katolikus társadalmi tanítást ültetik gyakorlatba. Negyven éve a skóciai pluscardeni bencés apátság oblátusa, valamint tagja a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnek, és számos alkalommal járt a Szentföldön.

„Szeret lovagolni és túrázni” – zárja életrajzát a westminsteri főegyházmegye.

*

Vincent Nichols bíboros 2020-ban, 75 esztendősen felajánlotta lemondását, azonban Ferenc pápa arra kérte, folytassa szolgálatát. XIV. Leó pápa döntését örömmel fogadta, utódja 2026. február 14-i hivatalos beiktatásáig apostoli adminisztrátorként szolgálja a főegyházmegyét.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztőség; RCDOW.co.uk

Fotó: Vatican News (archív)

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

