Rjabuha ukrán püspök: Valós kockázat a háború kiterjedése

„Súlyos háborús helyzet uralkodik ezekben a térségekben. Mivel nem tudják bevenni a városokat és falvakat, az oroszok mindent bombáznak: házról házra, autóról autóra, faluról falura… Mivel nem tudják megtörni az ukrán nép ellenállását, megpróbálják teljesen elpusztítani. Az élet állandó veszélyben van. Felteszem a kérdést: ha valaki kirabolja az otthonodat, mit teszel? Hívod a rendőrséget és megpróbálod megvédeni, nem adod át a házadat a tolvajnak.”

A donyecki exarchátus, amelyet Rjabuha vezet, Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókat öleli fel – ezek a területek csupán néhány kilométerre vannak az orosz határtól és a frontvonaltól, ahol házról házra, utcáról utcára folyik a harc az ukrán területekért.

A lengyelországi orosz dróntámadás híre ezekbe a régiókba is eljutott. A püspök így kommentálta: „A támadó félnek egyáltalán nem áll szándékában megállni Ukrajnánál, a lengyelországi támadások ezt világosan mutatják. Meg fog állni? Kétlem! Sajnos, ha egy hataloméhes és vérszomjas elme nem áll meg, az pusztító és jóvátehetetlen károkat okoz.”

Ezért a püspök határozott felszólítást intézett Európához: „A közönyös szemlélődés csak bátorítja a gyilkost, hogy folytassa terveit. Ma már nem lehet tovább engedményeket tenni, remélve, hogy majd lenyugszik. Minél tovább halad előre, annál jobban felerősödik benne a vágy, hogy ne álljon meg.” Emlékeztet egy közmondásra is: „A hallgatás beleegyezés.” Majd így figyelmeztet: „A csend, ha úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna, azt jelenti, hogy engedjük továbbmenni – még Európa felé is.”

Az idősek lemészárlása Jarovában

A SIR hírügynökség azért is kereste meg a püspököt, mert az elmúlt 36 órában a régiójában található Jarova faluban újabb tragédia történt. Egy csoport idős ember gyűlt össze, hogy átvegye a nyugdíját a postakocsiról. Épp sorban álltak, amikor egy orosz vadászgép lézervezérelt bombát dobott rájuk. Legalább 25 halottja és 18 sebesültje van a támadásnak, amelynek a földön fekvő, megölt és megsebesült emberekről készült fotói bejárták a világot. Ez a tragédia örökre „a nyugdíjasok mészárlása” néven marad meg az emlékezetben.

Rjabuha püspök így fogalmazott: „Elszorul a szívem… mert ezek az emberek olyanok, mint én, mint a szeretteim – fontosak és értékesek a saját családjuk életében. Értelmetlen halál volt, amelyet csupán egy beteg elme okozott, akit már csak a kegyetlen gyilkolás kényszere irányít.” A püspök biztosította az áldozatok családjait: „Imáimban kísérem őket, és őszinte részvétemet fejezem ki azoknak a családoknak, akik nap mint nap elveszítik szeretteiket ebben az ukrán nép elleni szörnyű mészárlásban.”

Végül reményét fejezte ki: „És mindenkivel együtt hiszem, hogy Isten egyszer és mindenkorra el fogja hallgattatni az orosz fegyvereket. Imádkozzunk mindannyian az orosz nép szívének megtéréséért, amely az általa könnyedén kioltott ártatlanok vérében fuldoklik.”

Forrás és fotó: AgenSIR

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír