Robert Barron püspök is gyászolja a meggyilkolt amerikai konzervatív aktivistát

Felesége, a volt arizonai szépségkirálynő Erika Frantzve egy három- és egy egyéves gyermekkel maradt magára.

Charles James Kirk (1993. október 14. – 2025. szeptember 10.), az evangelikál (más néven evangéliumi keresztény) egyházhoz tartozó politikai aktivista és médiaszemélyiség, a Turning Point USA konzervatív diákszervezet társalapítója szeptember 10-én éppen egy beszélgetésen vett részt a Utah Valley University campusán, a The American Comeback elnevezésű turnéja első állomásán. Charlie Kirk a Prove Me Wrong (Bizonyítsd be, hogy tévedek!) program keretében állt ki vitatkozni a résztvevőkkel; a beszélgetés közben érte a halálos lövés.

Halálhírére sokan kifejezték részvétüket, köztük Robert Barron winona-rochesteri püspök, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája (USCCB) Laikusok, Házasság, Családi Élet és Ifjúság Bizottságának elnöke is, aki X-oldalán megosztotta, mennyire megrázta őt a merénylet, és teljes szívéből imádkozik az elhunyt aktivista családjáért, különösen is feleségéért és gyermekeiért.

Másnap, szeptember 11-én még egy X-bejegyzést közzétett Barron püspök:

„Körülbelül négy évvel ezelőtt találkoztam először Charlie Kirkkel, amikor Phoenixben tartottam előadást. Megkeresett, és meghívott reggelire. Mély benyomást tett rám aznap. Rendkívül intelligens ember volt, megnyerő személyiség, jószívű.

Tavaly újra felvettem a kapcsolatot vele, miután láttam, ahogy egy vitában vesz részt huszonöt fiatallal, akik – finoman szólva is – ellenségesen álltak az ő nézeteihez. Írtam neki egy sms-t, hogy mennyire lenyűgözött, ahogy megőrizte a nyugalmát és a jóindulatú hozzáállását az esetenként eléggé utálatos megnyilvánulások ellenére is. Felkértem, hogy szerepeljen vendégként az interjúműsoromban, a Bishop Barron Presentsben, és ő lelkesen fogadta meghívásomat. Nagyjából tíz nap múlva kellett volna Rochesterbe, Minnesotába érkeznie. Két nappal ezelőtt beszéltünk utoljára. Amikor felkértek, hogy az egyik esti hírműsorban a Vallásszabadság Bizottságról beszéljek, küldött utána egy üzenetet, és elmondta, hálás a szavaimért, majd hozzátette: »Alig várom, hogy közreműködhessek a műsorodban. Áldjon meg az Úr!«

(A Trump-adminisztráció által létrehozott testületnek, melynek feladata, hogy jelentést készítsen az Egyesült Államok vallásszabadságának helyzetéről, Robert Barron is tagja – a szerk.)

Ez az utolsó mondat jól mutatja, mi volt Charlie számára a legfontosabb. Valóban nagyszerű szónok és vitapartner volt, a polgári párbeszéd egyik legjobb szószólója hazánkban, de mindenekelőtt szenvedélyes keresztény. Igazából amikor annak idején Phoenixben együtt reggeliztünk, nem sokat beszéltünk politikáról. Teológiáról beszélgettünk, ami mélységeiben érdekelte őt, és Krisztusról. Biztos vagyok benne, hogy világszerte milliók imádkoznak velem együtt most érte, azt kérve, hogy nyugodjék békében.”

