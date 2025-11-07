Robotokkal és látványos kísérletekkel várja nyílt napján a leendő diákokat a szegedi Karolina

Mi hajtja a robotokat? Hogyan lehet úgy megtervezni, megépíteni és programozni egy robotot, hogy végrehajtsa a neki adott feladatot? Milyen látványos biológiai és kémiai kísérleteket lehet végrehajtani néhány egyszerű anyag és eszköz segítségével? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapnak azok a diákok és szülők, akik részt vesznek november 13-án, csütörtökön a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium gimnáziumi nyílt napján.

Az intézmény délelőtt nyílt órákra várja a továbbtanulás előtt álló negyedikeseket és nyolcadikosokat, 17 órától a szülők tájékoztató előadáson, a diákok pedig élményfoglalkozásokon vehetnek részt.

A gyerekek a robotikafoglalkozáson például körhintát tervezhetnek és építhetnek meg, amelyet aztán programozhatnak is, a robotikában több tapasztalattal rendelkező diákok pedig „békarobotversenyen” vehetnek részt. Lego Spike készlettel dolgoznak majd, a játékos feladatokat pedig a gyerekek felkészültségi szintjéhez igazítják.

A Karolina Iskola nemcsak a nyílt napra, hanem ingyenes felvételi előkészítőjére is várja a negyedikes és nyolcadikos diákokat. A következő alkalom – amelyre IDE KATTINTVA regisztrálni – november 8-án lesz, amelyet november 29-én, december 6-án és jövő év január 17-én újabb foglalkozások követnek. A szaktanárok szerint akkor is érdemes csatlakozni ezekhez, ha az első foglalkozásról valaki lemaradt, a központi írásbeli felvételi vizsga ugyanis komoly kihívás elé állítja a diákokat.

Az írásbelit országszerte, így a szegedi iskolákban is 2026. január 24-én tartják majd – tavaly Csongrád-Csanád megyében a negyedikesek közül 197-en, a hatodikosok közül több mint 340-en, a nyolcadikosok közül pedig több mint 2300-an vizsgáztak, vagyis várhatóan idén is hasonló létszámra kell majd számítani a megyei középiskolákban.

Az írásbelin kétszer 45 perc alatt kell két feladatsort megoldani – egyet magyarból, egyet matematikából. „Erre kondicionálni kell a gyerekeket, mert matematikából tíz feladat vár rájuk, vagyis gyorsan és végig nagyon koncentráltan kell dolgozniuk” – mondja Tráserné Horváth Annamária, a Karolina Iskola matematika- és digitáliskultúra-tanára, hozzátéve: a felvételizők, főleg a nyolcosztályos gimnáziumba készülő negyedikesek elfáradnak a vizsga végére.

„Matematikából az első néhány feladattal nem szokott gond lenni, ezeket jól begyakorolják, viszont az összetett feladatokra általában kevés idő marad. Tapasztalataim szerint a legnehezebben a szöveges feladatok mennek, de időnként a testek geometriai tulajdonságainál is elakadnak, összekeverve a felszín- és a térfogatszámítást. Ami a felvételizőkre úgy általában jellemző, hogy egyszerre több lépést szeretnének megugrani anélkül, hogy leírnák a részeredményeket, pedig ezekért értékes pontok járnak” – magyarázza a szaktanár, hozzátéve: évek óta egyre hangsúlyosabb a leíró statisztika témaköre, így átlag-, módusz- és mediánszámítás is előfordulhat a nyolcadikosok felvételijén.

„Magyarból sokszor pont amiatt veszítenek pontokat a gyerekek, mert sietve, figyelmetlenül olvassák el a feladat leírását” – mondja Ágó Mária, a Karolina Iskola magyar- és történelemtanára, hozzátéve: a gyerekeknek jellemzően a fogalmazás és a szövegértési feladatok adják fel a leckét, de a nyolcadikosok egy része a helyesírási és nyelvtani kérdéseknél, például a mondat- és szóelemzésnél, a mássalhangzótörvények felismerésénél is elbizonytalanodik. A szaktanár szerint nem mindig célravezető sorrendben haladni a feladatokkal – érdemes átlapozni a teljes tesztet, és akár a legtöbb pontot érő fogalmazással vagy a szövegértési feladatokkal kezdeni a megoldást.

