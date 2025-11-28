Róma, Vatikán, ahogyan megéltem – Bemutatták Somorjai Ádám OSB új könyvét

A vasárnap délután a község önkormányzatának dísztermében tartott program különleges kulturális és lelki élményt nyújtott mindazoknak, akik részt vettek a huszonhat évet Vatikánban töltött szerzetes élménybeszámolóján, amely egyben legújabb könyvének bemutatója is volt.

A jelenlévőket Varga Gábor atya köszöntötte, aki személyes hangú bevezetőjében hangsúlyozta: ritka alkalom, hogy a hívek első kézből hallhatnak a Vatikán működéséről olyasvalakitől, aki hosszú éveken át napi szinten tevékenyen szolgált az Egyház központjában.

A szerző beszélt a Rómában és a Vatikánban töltött évekről, ahol tanulmányokat folytatott, később pedig többek között a szentszéki Államtitkárságon dolgozott. Kitért arra is, hogy beszélgetőkönyvében személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a Vatikán mindennapjait, a pápai diplomácia világát és a római élet sajátos hangulatát, miközben betekintést nyújt a Világegyház működésébe és Magyarország megítélésébe is.

Somorjai Ádám OSB előadása élményszerű és közvetlen hangvételű volt. A fotókkal illusztrált történetek a vatikáni mindennapok összetett világát mutatták be.

Az előadás végén az érdeklődők kérdéseket tehettek fel. Különösen érdekes volt megtudni a magyar államfők Vatikánban tett látogatásának kulisszatitkait.

A rendezvény végén lehetőség nyílt a könyv megvásárlására és dedikálásra is.

Szerző: Horváth Edit

Fotó: Visy László

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír