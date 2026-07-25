Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen

Az immár az ungvári skanzenben (hivatalos nevén a Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban) található fakápolnánál július 28-án, kedden 18 órai kezdettel mutat be ünnepi szentmisét a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora.

Vezérszálláson (Pidpolozzja) – ahonnan a kápolnát átszállították az ungvári skanzenbe – a hívek lelkipásztori gondozását a szolyvai szalvatoriánus atyák végzik.

Tomasz Koza SDS szolyvai plébános elmondta, hogy a vezérszállási hívek közössége – az új templomért Istennek hálát adva – átadta az ungvári skanzennek régi, fából készült Szent Mária Magdolna-kápolnáját, amely a 19. század építészeti műemléke.

2025 szeptemberében a kápolnát szétszerelték, elszállították és restaurálták.

A szentély, mely egy egyedülálló fakápolna, a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A falu kis létszámú közössége több mint egy évszázadon át itt ápolta hitét, rendszeresen imádságra gyűlve össze mind a totalitárius rendszer idején, mind napjainkban.

A kápolnát ezentúl az ungvári skanzenben, az úgynevezett „Régi faluban” (Sztare szelo) őrzik, ahol az építészeti együttes új elemeként Kárpátalja néprajzi sokszínűségét hivatott bemutatni.

A Vezérszálláson jelenleg is működő római katolikus templomot – melynek szintén Szent Mária Magdolna a védőszentje – Majnek Antal OFM püspök szentelte fel 2018. július 22-én.

A templom felszentelése előtt a hívek közössége a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye akkori ordináriusának vezetésével, valamint a papokkal együtt összegyűlt a történelmi fakápolnánál, ahol hálaadó imát mondtak.

Ezt követően mindannyian ünnepélyesen átvonultak a régi kápolnától az új templomhoz.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye (az ukrán nyelvű szerkesztőség anyagai alapján)

Fotó: a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye archívuma

Magyar Kurír