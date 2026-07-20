Romanelli gázai plébános: A közlekedés ellehetetlenült, a hőség a sátrakban elviselhetetlen

A háborúban lerombolt utak, a járművek hiánya és a megfizethetetlen áron mért üzemanyag a Gázai övezetben még egy egyszerű helyváltoztatást is nehéz vállalkozássá tesz. Gabriel Romanelli a közösségi médián keresztül tett videót tett közzé, hogy felhívja a figyelmet a közlekedési vészhelyzetre, amely súlyosan érinti a keresztény közösség családjait, gyermekeit és oktatási tevékenységeit.

Közlekedési vészhelyzet

Zajlik a Szent József Oratórium nyári iskolája – amelyet a plébánia papjai, szerzetesnővérei és világi hívei vezetnek –, de a plébános beszámol arról is, milyen óriási nehézségekkel jár mindennap eljuttatni a gyermekeket és a családokat az oktatási és lelkipásztori tevékenységekre. „A gyermekek eljutása a plébániára nagyon komoly probléma a szállítás szempontjából. Ez egy rendkívül súlyos kérdés” – állítja. A vészhelyzet hátterében mindenekelőtt az infrastruktúra széles körű pusztulása áll.

Gáza utcái romokban hevernek. Van néhány út, amely kevésbé rongálódott meg, vagy néhány szakasz, amely még járható pár száz méteren keresztül, de az utak nagy része elpusztult.”

„Gödrök, törmelék, vas- és üvegdarabkák mindenütt, az aszfalt már nem létezik. Valójában ezeken a részeken az aszfalt már régóta ritkaságnak számított, kivéve egy-két zónát, mint például a tengerparti utat. Évek óta – emlékezik vissza a plébános – főként betonpaneleket tettek le, azon jártunk. Ezért már eleve nagyon nehéz volt a helyváltoztatás. Most, ilyen körülmények között még a rövid távolságok áthidalása is rendkívül hosszú időt vesz igénybe, és nem hiányoznak a feszültségek, a veszekedések és a viták sem a szállításra váró emberek között.”

Az üzemanyag ára

A helyzetet még drámaibbá teszi az üzemanyag ára. „Ma már nagyon nehéz mozgásba hozni egy autót, mert az üzemanyag rendkívül drága. Egy liter gázolaj például körülbelül 13 és fél (kb. 4300 forint) dollárba kerül. Ami a benzint illeti, az ára körülbelül a duplája: 27 dollár (kb. 8500 forint) literenként.” Olyan összegek ezek, amelyek arra kényszerítik azokat, akik még rendelkeznek autóval, hogy a minimálisra korlátozzanak minden utazást. „Azok is, akik a háború miatt még nem vesztették el az autójukat, csak egy liter üzemanyagot vásárolnak egyszerre, és végtelen körültekintéssel mérlegelnek minden egyes helyváltoztatást.”

Hogy lehetővé tegye a részvételt a napközi és a nyári iskola tevékenységein, a plébánia úgy döntött, hogy kibérel néhányat a Gázai övezetben még működő kevés busz és mikrobusz közül. „Fizetünk nekik, hogy elmenjenek a gyermekekért, a fiatalokért, a családokért” – magyarázza a plébános. Olyan járművekről van szó, amelyek nagyon hosszú útvonalakat tesznek meg, és gyakran bizonytalan körülmények között közlekednek. „A buszokban fojtogató hőség van, mint egy sütőben. Sok jármű leharcolt állapotban van, mások kicsit jobb állapotúak.” Az üzemanyaggal kapcsolatos nehézségekhez hozzáadódnak a karbantartási problémák is. „Sok sofőr abbahagyja vagy csökkenti a szolgáltatást, még akkor is, ha kifizetik őket, mert nem tudják fedezni a költségeket.” Jellemző a motorolaj ára: „Egy liter, attól függően, hogy hol sikerül rátalálni, 500 és 700 dollár között mozog.” Nemrégiben még elképzelhetetlen volt ez az összeg, mivel „a háború előtt a költség 7 és 10 dollár között volt literenként. Ezért mondom, hogy a közlekedés valóban vészhelyzetet él át. Ezt éljük meg mi is, és ezt szenvedjük el az iskola miatt is.”

Élet a plébánián

Mindezek ellenére a keresztény közösség továbbra is végzi a tevékenységeit. „Sok lelki gyümölcs is terem” – meséli Romanelli. A gyermekek részt vesznek a szentmisén és a Szűz Máriának szentelt nyári iskola imádságos alkalmain, miközben a családok, a fiatalok és az idősek a plébánián találják meg a „remény, a találkozás és a támogatás” megmaradt helyeit. A közbiztonság továbbra is aggasztó. „A helyzet továbbra is nagyon kényes. Senki sem tudja, mi fog még történni” – jegyzi meg a plébános, utalva az úgynevezett „sárga vonal” – az izraeli hadsereg által ellenőrzött területek és a palesztin civilek által lakott övezetek közötti elválasztó vonal – előretolódására is. „Mi nagyon közel vagyunk ehhez a vonalhoz, amely sok ember megfigyelése szerint még közelebb került hozzánk. Nem tudjuk, mit jelenthet ez. Reméljük, nem hoz semmi negatívat” – zárja szavait Romanelli atya.

Az alulról építkező béke

A Szent Család-templom plébánosának szavai visszhangra találnak a jeruzsálemi latin patriárka, Pierbattista Pizzaballa bíboros felhívásaiban, aki az elmúlt napokban Olaszországban járt, hogy átvegye a Szent Benedek-díjakat Norciában és Montecassinóban, valamint Firenzébe is elment, hogy részt vegyen a Re-Imagine peace (Képzeld el újra a békét) című eseményen. A pátriárka emlékeztetett arra, hogy „Gáza 80 százaléka elpusztult”, és

megismételte, hogy „a béke alulról születik meg”, a helyi közösségek szociális, kulturális és oktatási munkáján keresztül.

„Nem létezik alternatívája a párbeszédnek” – jelentette ki, és: „A jövő egyensúlyát nem lehet kizárólag az erőre és az erőszakra építve megalapozni.”

A hőség miatti vészhelyzet

Eközben Gázában a fegyverszünet ellenére folytatódnak az izraeli légicsapások, amelyek növelik az áldozatok számát, ami már meghaladta a 73 ezret. A lakosság egyre drámaibb körülmények között él, az élelem-, az ivóvíz-, a gyógyszer- és az elektromosáram-hiány közepette. A háború következményeihez hozzáadódik a nyári klímavészhelyzet is: a humanitárius szervezetek, mint például a Norvég Menekültügyi Tanács (NRC) szerint

közel egymillió menekült él sátrakban és összetákolt menedékhelyeken, ahol a magas hőmérséklet, a vízhiány és az áram hiánya súlyosbítja az amúgy is rendkívül kritikus egészségügyi helyzetet.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Gabriel Romanelli Facebook-oldala

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír