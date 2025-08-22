Romanelli plébános jelentése a bombázott Gázavárosból: Rettenetes szakaszába lépett a háború

„Az egész Gázai övezet veszélyes, Gázaváros leginkább. Folyamatosan hallatszik a bombázás, néha távolról, máskor közelről. Sűrűn hullanak a repeszek. A csatolt képek ma reggel készültek a Zejtún és Sudzsáijja negyedek déli részén történt robbanásokról, körülbelül 400–500 méterre a plébániától” – monta el Gabriel Romanelli, a gázai Szent Család-templom plébánosa rövid közleményében, amelyet augusztus 21-én tett közzé a közösségi médiában, az izraeli kormány által kezdeményezett Gedeon szekerei 2 hadművelet megindítása idején, amelynek célja Gázaváros elfoglalása és a Hamász végleges felszámolása.

Mint ismeretes, a plébánia Zejtún negyedben található, Gázaváros óvárosában, és épületeiben jelenleg körülbelül 450 keresztény menekültnek adnak helyet. „Sajnos a háború nemcsak folytatódik, hanem új, rettenetes szakaszba lépett. Gáza teljes civil lakossága sürgető szükséget szenved mindenben.

Ez az Óváros nevű terület, amely Zejtún városrész belsejében található, nem kapott evakuálási parancsot. Hála Istennek, jól vagyunk. Megpróbálunk segíteni az egész közösségnek, különösen a velünk élő 450 menekültnek. Továbbra is imádkozunk a békéért.”

Forrás és fotó: AgenSIR

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír