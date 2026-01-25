Rosta István: Egyház a tudományért

A kötet első borítólapján Than Mór (1828–1899) festményét láthatjuk, amelyen Pázmány Péter (1570–1637) bíboros, esztergomi érsek az egyik írásművét diktálja az írnokának. A művészettörténészek egy része szerint az írnok arcképének megfestésénél a művész Fraknói Vilmos tudós főpap, akadémiai főtitkár és másodelnök arcát vette mintául.

A kronológiai gyűjteményhez Barna Gábor egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia főtitkára írt ajánlást. Az Előszó Rumszauer Miklós püspöki helynök, plébános munkája. A szerzői ajánlás azoknak az egykori kaposvári tanító–hitoktató szakos főiskolai és egyetemi hallgatóknak szól, akiknek Rosta István annak idején tudománytörténetet tanított.

A Bevezetés élén az a mottó áll, amelyet a szerző Mészáros István (1927–2021) egyháztörténeti kutató, akadémikus munkásságából választott:

Isten megajándékozta az embert azzal a képességgel, hogy az isteni törvények szabta keretek között megismerje és számára előnyösen formálja a Teremtett Világot. Ehhez kell a tudomány! Ezért az Egyház és a tudomány összetartozó fogalmak, és nem lehet közöttük ellentét.”

A rövid áttekintés 110 tételt tartalmaz annak emlékére, hogy 2025-ben volt a Szent István Tudományos Akadémia létrehozásának 110. évfordulója. 1915. november 29-én jelentette be Csernoch János (1853–1927) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek, hogy a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya Akadémiává alakult át. Ezzel a Magyar Tudományos Akadémia mellett létrejött hazánk második tudományos akadémiája.

A 110 kronológiai tétel az Egyház és a tudomány között történelmileg is meglévő és igazolható harmóniát tárja az olvasók elé. A meghatározott tételszám kötötté tette a terjedelmet is, amely viszonylag rövid, mindössze 71 nyomtatott oldal, a fényképekkel együtt. (Veritatis brevis est sermo! Az igazság röviden szól!)

Rosta István időrendi áttekintésében a kezdő évszám 996, a befejező pedig 2007. Az első évszám a pannonhalmi – Szent Márton-hegyi – bencés szerzeteseknek magyar földön megkezdett működését jelöli. 2007-ben pedig – 1949-től számítva csaknem hat évtized után – ismét egyházi tudóst is tagjává választhatott a Magyar Tudományos Akadémia, amely 2025-ben bicentenáriumát ünnepelte.

A tartalomjegyzék szerint a rövid terjedelmű kötet törzsanyaga három fejezetből áll. Az első az Árpád-kortól a mohácsi vészig, a második a mohácsi vésztől a kiegyezésig terjed; a harmadik fejezet a kiegyezéstől napjainkig tartalmaz kronológiai adatokat. Olvashatunk V. Orbán pápáról és Vilmos püspökről az első magyar egyetemmel kapcsolatban (Pécs, 1367) és Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nagyszombati egyetem-alapításáról (1635). A harmadik fejezet egyetemtörténeti része a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1993. évi országgyűlési és kormányzati elismerése.

Az egyes részleteket bevezető és mottóként használt idézetek közül különösen figyelemre méltóak Jáki Szaniszló (1924–2009) bencés szerzetesrendi pap, teológiai doktor és fizikusprofesszor szavai:

…a tudomány út Istenhez, a tudományos kutatás a Teremtő dicsérete…”

A fényképek a szövegen belül rövid leírással szerepelnek. A részletesebb leírások és a képek forrásai a kötet végén találhatók.

A kötetet a kiadó által készített szerzői életrajz zárja le.

Ajánljuk ezt a rövid áttekintést mindazoknak, akik Egyházhoz tartozónak vallják magukat és érdeklődéssel viszonyulnak a tudományok iránt. Jó szívvel ajánlható azoknak is, akik az Egyház és a tudomány közötti harmóniát még nem tapasztalták meg, de ennek felismerésére nyitottak, és a bizonyító erejű tényeket tisztelik. Szent-Györgyi Albert (1893–1986) Nobel-díjas magyar orvostudós szerint „a vallás és a tudomány a végső lényegüket tekintve azonosak abban, hogy mindkettő az igazság és a megértés kutatását szolgálja”.

A könyvben szereplő tények azt igazolják, hogy a világ tudományos életének kialakulásában a Római Katolikus Egyház – a többi történelmi keresztény egyházzal együtt – soha el nem évülő érdemeket szerzett.

Szöveg és fotó: Dr. Rostás László kardiológus főorvos, Kaposvár

Magyar Kurír