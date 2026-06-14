Sajtóközlemény az erdélyi Verbum Egyesület átszervezési folyamatáról

Az elmúlt három évtizedben gyökeresen átalakult a média világa és az emberek információfogyasztási szokása. Az egyházi sajtónak ma egyszerre kell jelen lennie a nyomtatott és a digitális térben, gyorsan, hitelesen és széles körben elérve az olvasókat. Ennek érdekében olyan szervezeti és működési megújulásra van szükség, amely hosszú távon biztosítja a Verbum Egyesület küldetésének fenntarthatóságát és hatékonyságát.

A Verbum Egyesület a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség tulajdonában áll és a főegyházmegye sajtótevékenységének jelentős részét koordinálja. Vélhetőleg utolsó országos terjesztésű magyar nyelvű hetilapként jelenteti meg a Vasárnap újságot, évente négyszer jelenik meg a korábban havi rendszerességgel kiadott Keresztény Szó című folyóirat, a médiaportfólió része a RomKat.ro katolikus hírportál és a lapok köré szerveződő közösségi médiás felületek. Figyelemreméltó az egyesület könyvkiadói tevékenysége is.

A gazdasági nehézségek minden nyomtatott sajtótermék létét megnehezítik. Az érsekség segítségével ezt mindenkor megoldottuk; az egyesület által működtetett médiaorgánumok fenntartása csak azért lehetséges, mert az érsekség olyan kiadványok megjelentetésével bízza meg a Verbumot, amelyek bevétele biztosítja a szerkesztők és adminisztrációban dolgozó munkatársak bérét, illetve lehetőséget nyújt külső együttműködők szerződéses foglalkoztatására is. Ennél fogva az érsekség nemcsak tulajdonosa, hanem direkt és indirekt módon konkrét támogatója, végső soron pedig fenntartója is a folyamatos anyagi támogatás nélkül nem működtethető lapoknak.

A tulajdonost a jelen működési formában a Verbum Egyesületben a gyulafehérvári érsek által kinevezett igazgató képviseli, aki a főpásztor teljes bizalmát élvezi, az elkezdődött szervezeti és működési átalakítást illetően is. A Verbum Egyesület életében – a hivatalos megnevezésen és a tulajdonosi körön túl – volt több személyi és vezetői váltás is, amely sajtóvisszhang nélkül maradt.

A Verbum Egyesület jelenlegi médiaportfóliójának fenntartása továbbra is kiemelt cél a főegyházmegye számára, a lapok működését a gazdasági nehézségek ellenére is fontosnak tartja és támogatja.

Ugyanakkor felelősségünk a hívekkel szemben a gyors, pontos, naprakész, az egész főegyházmegyét átfogó tudósítás a más portálokról átvett hírek mellett, ezt pedig a főegyházmegye különböző régióit átfogó tudósítói hálózat fogja biztosítani, ellátva a szerkesztői feladatokat is.

A különböző portálokon publikált sajtómegjelenésekben a szerkesztők által hiányolt szakmai szempontok a június 11-i kolozsvári megbeszélésen elhangzottak. A főpásztor korábban is találkozott az egyesület munkaközösségével, ahol a most elhangzott elvárások, az átalakulás és megújulás szükségessége is központi téma volt, az elmúlt napokig eredménytelenül. A megbeszélés részleteit – az annak során egyesek által már kilátásba helyezett sajtóvisszhang miatt –, a szerkesztőket védve, jövőjükre való tekintettel intézményi szinten nem kívánjuk a nyilvánosság elé tárni.

Az átalakítás következtében megszűnő munkakörökben szolgáló munkatársainknak hálával tartozunk, munkájukat és eredményeiket tisztelettel és megbecsüléssel őrizzük.

Bízunk benne, hogy az elkezdett átszervezés eredményeként megújuló főegyházmegyei médiamunka az eddiginél hatékonyabb módon fogja szolgálni az evangélium hirdetését, hiszen végső soron az egyházi kommunikációnak ez a hivatása.





Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Verbum Egyesület

Gyulafehérvár – Kolozsvár, 2026. június 13.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír