Sajtótájékoztató Veszprémben: Erdő Péter bíboros, prímás avatja boldoggá Bódi Mária Magdolnát

A sajtótájékoztató kezdetén levetítették a Bódi Mária Magdolna életpéldájáról szóló, most készülő, nyolcepizódos animációs kisfilmsorozat első részét, majd Kulcsár Dávid káplán a boldoggá avatandó életéről, hitbeli elkötelezettségéről beszélt.

Felidézte Bódi Mária Magdolna 1945. március 23-án bekövetkezett vértanúhalálát, és kitért arra, hogy Mindszenty József bíboros már igen rövid időn belül – éppen nyolcvan évvel ezelőtt – elindította a boldoggá avatás egyházmegyei szakaszát. Ebben Temesi József és Oross István is fontos szerepet játszott, ők lelkipásztorként személyesen ismerték Magdit. A kommunista diktatúra idején nem lehetett beszélni róla, az eljárás csak a rendszerváltás után folytatódhatott Márfi Gyula veszprémi érsek irányításával. Ezt a munkát vette át Udvardy György érsek. Ferenc pápa 2024. május 23-án hirdette ki a boldoggá avatás dekrétumát.

Porga Gyula, a város polgármestere arról beszélt, hogy Veszprém, az ősi egyházmegye központja méltó helyszíne Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának. A város hitélete és kulturális öröksége mélyen gyökerezik Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre hagyományában. A boldoggá avatás fontos zarándokhellyé is teheti a várost. A Magdihoz hasonló emberek meghatározzák a múltat, ennek révén pedig a jelent és a jövőt is – hangsúlyozta a polgármester.

Udvardy György érsek kiemelte, Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága különösen fontos üzenetet hordoz ma is. A főpásztor szerint az is érdekes körülmény, hogy Carlo Acutist ugyanazon a hétvégén avatják majd szentté.

A boldoggá avatás hivatalos mottója így hangzik: „Ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz.”

Az érsek rámutatott, nagy ajándékként tekint arra, hogy a boldoggá avatásra szinte éppen nyolcvan évvel azután kerül sor, hogy Mindszenty József veszprémi püspökként megérkezett székvárosába, Veszprémbe. Az is örömre ad okot, hogy az eseményt a szentévben tarthatják meg.

A Szentatya, Peña Parra érsek útján, Erdő Péter bíborost bízta meg, hogy idén április 26-án Veszprémben Isten szolgája Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását hivatalosan kihirdesse az ünnepi liturgia keretében.

Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek Magyarországon pápai megbízottként legutóbb 2006-ban végzett boldoggá avatást, amikor Salkaházi Sára vértanút a boldogok sorába emelte.

A boldoggá avatásra tíz-tizenkétezer zarándokot várnak. Az ünnepre hívják a római dikasztériumi képviselőket, az apostoli nunciust, Cristiana Marinelli posztulátort, a határon inneni és túli püspököket, a társegyházak vezetőit, a szomszédos országok egyházi és világi képviselőit, a társadalmi és a kulturális élet szereplőit, a szerzetesközösségek tagjait, valamint azon települések képviselőit is, amelyek nagy szerepet játszottak Magdi életében. Természetesen Bódi Mária Magdolna családjának tagjait is hívják az eseményre.

A boldoggá avatásra a Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok parkolójában kerül sor. Az előző napon, pénteken este és éjszaka imádságos programokon vehetnek részt a fiatalok az arénában.

Szombaton reggel 8 órától érkezhetnek a zarándokok, az imádság 9 órakor kezdődik Kulcsár Dávid vezetésével. Az ünnepi szentmise – melynek során a fényes hét szombati liturgiáját követik – 11 órakor kezdődik, a boldoggá avatandó Magdiról nevezett harang hangjával. (A harangot február végén és március elején, még a toronyba helyezése előtt megtekinthetik az érdeklődők.) Az ünnepi liturgia a Ferenc pápa 2023-as apostoli látogatása során használt oltárnál zajlik majd. A miseruhákat Magyarország legrégebbi liturgikus – egyházmegyei – varrodája készíti. A szentmisén zenekar és több kórus is szolgál. A szertartás különleges része lesz az ereklye elhelyezése, amelyet fiatalok visznek az oltárhoz, és adnak át Márfi Gyula emeritus érseknek. Erdő Péter bíboros belefoglal egy ereklyedarabot a missziós keresztbe, amely a magyar szentek és boldogok ereklyéit őrzi, és amely jelen volt a budapesti városmisszó, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményein és Ferenc pápa magyaroszági apostoli látogatásán is. Emellett a székesegyház Szent Imre-oltáránál is elhelyeznek majd egy ereklyét. Emlékként pedig minden résztvevő másodlagos ereklyét kap.

A zarándokok számára folyamatos gyónási lehetőséget biztosítanak. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a hívek és a résztvevők kényelmére és biztonságára, ezért a

részvételhez előzetes egyéni regisztráció szükséges, amely február végén indul Bódi Mária Magdolna hivatalos weboldalán.

Ugyanitt a boldoggá avatás valamennyi fontos részlete megtalálható. Az eseményre zarándokvonatokkal, közlekedési körjáratokkal is el lehet jutni. Emellett megfelelő parkolási és kerékpártárolási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. Az ünnepre – szintén február végétől – önkéntesek jelentkezését is várják. Külön intézkedésekkel gondoskodnak a fogyatékossággal élők és a kisgyermekes családok részvételéről.

Az érsek arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy

október 26-a, Magdi tisztasági fogadalmának napja kerül be emléknapként az egyházmegye liturgikus naptárába.

A szükséges liturgikus szövegek jóváhagyása folyamatban van, és elfogadás előtt áll a boldoggá avatás hivatalos képe, valamint himnusza is.

A sajtótájékoztatón Loószné Dömötör Enikő érseki irodavezető az október 26-án elindult lelki felkészülésről beszélt. Több mint tizenötezer lelki füzetet osztottak ki, és tizenöt helyen nyílt vándorkiállítás Magdiról.

Animációs kisfilmsorozat készül az életpéldájáról, és hangoskönyvvel, rövid videókkal is szeretnék közelebb hozni Magdi alakját az érdeklődőkhöz. Emellett útjára indult a Bódi Mária Magdolna utazókavics is.

A www.bodimariamagdolna.hu oldalon segédanyagokat jelentetnek meg, amelyeket lelkigyakorlatok során lehet majd használni. Mindezek mellett várják az igényeket előadások, lelkinapok megtartására. Számos kiadvánnyal készülnek, melyek között elsőként szerepel a Tanúságtétel liliommal, vérrel című kötet, amely magyar és angol nyelven is elérhető lesz. A szerkesztés fázisában van Bódi Mária Magdolna életrajza. A múlt évben tudományos konferenciát rendeztek, ennek anyaga könyvben is elérhető. A következő konferenciára pedig március 26-án kerül sor.

A boldoggá avatással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a továbbiakban a Veszprémi Főegyházmegye online felületein adnak közre.

Fotó: Lambert Attila

Baranyai Béla/Magyar Kurír