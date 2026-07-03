Sajtótájékoztatón ismertették az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elmúlt öt évének eredményeit

A sajtótájékoztató középpontjában annak a közös intézményi munkának az eredménye állt, amely katolikus egyetemként stabilabb működést, bővülő képzési és hallgatói lehetőségeket, jelentős fejlesztéseket, erősödő tudományos és nemzetközi jelenlétet, valamint gazdagodó közösségi és kulturális értékteremtést eredményezett.

Pajtókné Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora összegezte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elmúlt öt évben elért eredményeit, fejlődési irányait, és kiemelte megerősödött térségi szerepvállalását.

A rektor hangsúlyozta: 2021-től, az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus egyetemként, új stratégiai és finanszírozási keretek között folytatta több évszázados egri felsőoktatási küldetését. A fenntartóváltás óta eltelt öt év a stabil működés, a minőségbiztosítás, a fejlesztések és az intézményi identitás megerősítésének időszaka volt.

Az intézmény a fenntartóváltás óta eltelt öt évben kiemelkedő fejlődési pályára lépett, melynek egyik leglátványosabb eredménye, hogy a hallgatói létszám több mint 40 százalékos növekedésével meghaladta a 7200 főt. Különösen nagy sikert könyvelhet el az egyetem a pedagógusképzés terén, melynek esetében az országos átlagot is meghaladó mértékben nőtt a felvettek száma, miközben az intézmény sikeresen akkreditálta a harmadik doktori iskoláját is.

A nemzetközi elismertséget hűen tükrözi, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem bekerült a világ élvonalát jegyző Times Higher Education rangsorba, és hazai szinten is kiváló helyen szerepel az oktatói minőség tekintetében. A katolikus szellemiség megerősödésével párhuzamosan az elmúlt időszakban komoly infrastrukturális és energetikai korszerűsítések valósultak meg, így az intézmény mára a régió megkerülhetetlen szellemi, tudományos és kulturális központjává vált.

Forrás és fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Magyar Kurír