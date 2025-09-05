Sajtótájékoztatón ismertették a váci KATTÁRS programjait

Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense elmondta: a KATTÁRS rendezvényét az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága hozta létre 2013-ban azzal a céllal, hogy

egy háromnapos programsorozattal mutassa meg az Egyház, milyen tevékenységet folytat és hogyan vesz részt a társadalom formálásában.

Idén a Családok és Közösségek Fesztiválja is csatlakozik a KATTÁRS-hoz. Vonzó, kikapcsolódást és szórakozást nyújtó programok mellett a lelki feltöltődésre is lehetőség nyílik. A rendezvényeken megjelenik a teremtésvédelem, szó lesz a mesterséges intelligencia kihívásairól, de a digitális függőség problémáját is górcső alá veszik.

Az esemény mottója: „Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg” (1Tessz 5,21). Ennek a szentírási mondatnak az az üzenete, hogy a világot nyitott szemmel és lélekkel kell megfigyelni, az értékeset pedig meg kell tartani. Az Egyház szeretné megmutatni a hitét, a kreativitását, alkotó részvételét a társadalomban.

A KATTÁRS idei hívószavai: innováció, kreativitás és remény. Utóbbi a Katolikus Egyház jubileumi szentévére is rezonál.

Marton Zsolt püspök kiemelte: a váciak és a budapestiek mellett mindenkit várnak a rendezvényre – és nem csak a hívő embereket. A KATTÁRS fővédnöke Áder János volt köztársasági elnök lesz. Rajta kívül a megnyitón felszólal majd Matkovich Ilona váci polgármester és Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője is.

A nyitó szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK újonnan megválasztott elnöke lesz.

Bozóky Anita egyházmegyei turisztikai vezető a programokat ismertetve elmondta: az innováció jegyében rendeznek konferenciát a Laudato si’ kezdetű enciklika kiadásának 10. évfordulója alkalmából.

Szóba kerül majd az életvédelem, különféle társadalmi kérdések, de az oktatásról és a digitális kultúráról is beszélnek majd az előadók.

Szombaton délelőtt a váci Piarista Gimnáziumban Sipka Bence coach tart előadást elsősorban fiatalok számára a motivációkról, a lelki egyensúly megőrzéséről.

Az inspiráció hívószóhoz a kulturális programok kapcsolódnak, melyeket a székesegyház előtti nagyszínpadon rendeznek meg. A nyitókoncertet pénteken délután tartják, melyen a

Magyar Honvédség Központi Fúvószenekara és a váci székesegyház Szent Cecília kórusa lép fel. Este az Eucharist együttes ad dicsőítő koncertet.

A Szent István Filharmonikus Zenekar Beethoven, Csajkovszkij és Mozart műveit játssza majd, Ménesi Gergely vezényletével. Rajtuk kívül fellép a Misztrál együttes is. A PüspökVác termében Pál Feri atyával, Kenyeres Oszkárral, Kovács Alfréddal is találkozhatnak az érdeklődők.

A reményhez kapcsolódva Gájer László atya a meghitt, közvetlen imáról beszél majd. A szombati napot a StEFREM együttes Primissima – a remény című oratóriumának esti bemutatója zárja a váci székesegyházban. Vasárnap, szeptember 21-én a Pueri Cantores nemzetközi szövetséghez tartozó katolikus ifjúsági kórusok mutatkoznak be közös énekléssel.

Bozóky Anita azt is kiemelte, hogy

a püspöki palota kertjét gyerekparadicsommá varázsolják: kézműves-foglalkozással, ugrálóvárral, állatsimogatóval, arcfestéssel várják a legkisebbeket.

Nem csak a kertet, a püspökség különféle intézményeit és a Kolping-házat is megnyitják a KATTÁRS alkalmából.

A fesztiválhangulatot tűzzsonglőrök, kaszkadőrök, akrobaták, gólyalábasok fokozzák majd.

A KATTÁRS elsődleges küldetése, hogy bemutassa az Egyház társadalmi jelenlétét. A Konstantin téren felállított mintegy harminc sátorban mutatkoznak be a Váci Egyházmegye különféle közösségei. Emellett lesz keresztény kézműves piac is.

A PüspökVác Rendezvényközpontban dietetikai, dentálhigiénés tanácsadás lesz, konzultációs lehetőséggel. Ezen a helyen is gondoltak a gyerekekre, akik egy kiállítás keretében érzékszerveiket ismerhetik meg játékos formában. A Szent Mihály Intézményfenntartó (korábbi nevén: váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, EKIF) által szervezett, teremtésvédelem témakörű pályázatra kétszáz pályamű érkezett be. Ezeket szombaton délelőtt mutatják be.

Bozóky Anita arra is felhívta a figyelmet, hogy a programok ingyenesek, de néhány közülük regisztrációhoz kötött.

A részletes program elérhető a vacikattars.hu honlapon.

Ingyenes parkolásra a Duna-parti részen lesz lehetőség.

A tájékoztató végén ünnepélyesen kinyitották a püspöki palota kerti nagykapuját, ami az Egyház minden jó szándékú ember felé megnyilvánuló szeretetét is szimbolizálja; majd a Héba Karaván zenei és zsonglőrprodukciója adott ízelítőt a fesztiválhangulatból.

Fotó: Lambert Attila

Baranyai Béla/Magyar Kurír