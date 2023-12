Segélykiáltás a Piarista Gimnázium ukrán gyerekeket segítő tanodájáért

Yulia az ukrajnai háború első hónapjaiban érkezett édesanyjával Budapestre. Mindketten abban bíztak, hogy hamar hazatérhetnek, mostanra viszont rájöttek: hosszú távra kell berendezkedniük. Yulia ma már magyar iskolába jár, édesanyjának pedig magyarul kell beszélnie a munkahelyén. Mindketten nehéz helyzetben vannak, de nagyon igyekeznek.

Bár a háború kitörésekor elárasztották a sajtót az ukrajnai menekültek történetei, mostanra mintha megfeledkeztünk volna arról a több ezer menekült gyerekről és szüleikről (főleg édesanyjukról), akiknek beláthatatlan ideig kell itt boldogulni. A Piarista Gimnáziumban működő ukrán tanoda nekik akar segítséget nyújtani az életben és abban, hogy az iskolában és a munkában valóban legyen esélyük megtalálni a helyüket.

Horváth Bálint, a Budapesti Piarista Gimnázium igazgatója kiemelkedően fontosnak tartja a projektet: „Az ukrán gyerekeknek az utóbbi másfél évben sokat javult a nyelvtudásuk. Jól értenek magyarul, de megszólalni, mondatokat formálni, írni és olvasni nehezen tudnak. Úgy látom, hogy azok a diákok, akik délelőtt magyar közegben vannak és még kapnak segítséget délután is, egyre jobbak a szövegértésben, de ez attól is függ, hogy mennyire befogadó az a közeg, ahova járnak. Nálunk magyar, mint idegen nyelv tanárok tanítják őket, ez abban segít, hogy az iskolában jobban el tudják végezni a feladataikat. Azért kérünk támogatást, hogy januártól továbbra is tudjuk alkalmazni azokat a tanárokat, akik szakszerűen támogatják az ukrán diákokat tanulását és ezáltal beilleszkedését.”

„Általános tapasztalat, hogy az idei tanév elején a gyerekek és a szülők rádöbbentek, hogy meg kell tanulniuk magyarul”,

mondja Pavlovszki Natasa, a Piarista Gimnáziumban működő ukrán program szakmai vezetője. „Korábban abban bíztak, hogy hamarabb haza tudnak menni, de mivel a háború elhúzódik, elkezdtek hosszabb távon Magyarországgal tervezni. Ez látszik a délutáni tanodánk iránti érdeklődésben is: szeptembertől jelentősen növekedett a magyarul tanulni vágyók száma. A kicsik és a kamaszok is többen vannak.

Ráadásul most sokkal kevesebb támogatást kapnak már az ukrán menekültek és a nekik segíteni akaró szervezetek, a háború nem újdonság, csakhogy az integráció kérdése egyelőre nem oldódott meg.

A gyerekek tanulási nehézségekkel küzdenek, nehezebben találnak magyar barátokat, az anyukák gyakran elakadnak a munkakeresésben”, folytatja a program szakmai vezetője.

„Megfigyeltük viszont, hogy a diákok lelkileg jobban vannak, az év során kezdtek adaptálódni a magyar viszonyokhoz, már nincs mindenhol traumahangulat.

Abban bízunk, hogy a következő, 2023/24-es tanévtől kezdve teljeskörűen részt tudnak már venni az iskolai életben. Ehhez viszont arra van szükségük, hogy a közösségi támogatást iskola után is megkapják és a magyar nyelv tanulásában is segítsünk nekik. Mi általánosságban úgy látjuk, hogy minél kisebb, annál sikeresebb egy gyerek, annál gyorsabban alkalmazkodik a körülményekhez.”

A szülőkkel kapcsolatban Pavlovszki Natasa megjegyzi, hogy velük azért más a helyzet. „Nekik nehezebb a beilleszkedés, kevesebb lehetőségük is van, pedig az ő jólétük és hangulatok erősen befolyásolja a gyerekeik hangulatát.

A mi tapasztalatunk az, hogy az ukrán anyukák igenis akarnak magyarul tanulni. Magyar beszélgető klubot is szerveztünk nekik éppen ezért, erre is sokan jelentkeztek.”

A tanulásban piarista diákok is segítenek az ukrán menekült gyerekeknek önkéntes munka keretében. Ilyenkor egy-egy gimnáziumi diák leül egy ukrán fiatal mellé, és együtt oldják meg a leckét, beszélgetnek.

Pavlovszki Natasa hangsúlyozza, hogy „itt, a Piarista Gimnázium ukrán tanodájában mi azoknak tudunk segíteni, akik tényleg szeretnének a magyar közösség része lenni és beilleszkedni.” Kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a program komoly anyagi gondokkal küzd, ezért kezdődött az adománygyűjtés. Az adományokat december folyamán várják, ezen is múlik, hogy milyen formában tudják folytatni a tevékenységüket.

A támogatást a Piarista Alapítvány IDE klikkelve várja. Adományozás esetén minden támogató részt vehet a Budapesti Piarista Gimnázium bejárásán Horváth Bálint igazgató vezetésével egy januári időpontban.

Forrás és fotó: Budapesti Piarista Gimnázium

Magyar Kurír