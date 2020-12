Segítem-e Isten tervét megvalósulni az életemben? – Püspöki roráte mise Debrecenben

A főpásztor Jézus Krisztus nemzetségtáblájával kapcsolatban elmondta, ez a családfa sok embert, számtalan történetet, érzést, eseményt, örömöt és bánatot, Isten utáni vágyakozást rejt magában hosszú nemzedékeken keresztül. Minden ember egy-egy végtelen történet. Ha végignézzük ezt a családfát, akkor láthatjuk, hogy tagjai között voltak bűnös emberek, olyanok, akik elfordultak Istentől, megtagadták Őt, de Isten terve, akarata mégis teljesedett bennük, rajtuk keresztül is folytatódott a választott nép története, s egyben az üdvösségtörténet is. A püspök példaként említette Dávid királyt, aki elszerette embertársa feleségét, és ebből a bűnös házasságból született Salamon király. Mit üzen ez számunkra?

Isten terve mindenképpen teljesül. Személyes életünkre vonatkozóan az a kérdés, hogy vajon én segítem, akarom-e segíteni ezt a tervet. Isten azt várja, hogy válaszoljunk az Ő meghívó szeretetére, mert üdvösségtörténetet akar mindannyiunk életéből formálni, amelynek célja maga Jézus Krisztus.

A felsoroltak közül voltak, akik továbbadták a hitet, a reménységet, az Isten felé fordulás nagyszerűségét. Sokan foglalkoznak ma is családfakutatással, keresve gyökereiket. Vajon olyan szempontból keressük-e, hogy szüleink, nagyszüleink, felmenőink hogyan adták át, őrizték meg a hitüket, hagyományaikat? Ha továbbadták a hitet, vele együtt a reménységet is megmutatták nekünk, azt, hogy érdemes szeretetben élni, jót tenni.

Honnan jövök, hol tartok most, és hová megyek? Erre a három fontos kérdésre irányította a püspök a jelenlévők figyelmét, hangsúlyozva, hogy válaszolnunk is kell ezekre. Honnan táplálkoznak a gyökereink, hol tartunk most, valóban Isten terve teljesül az életünkben? Ha teremjük a szeretet gyümölcseit, akkor tovább tudjuk adni a hitet, a reményt és a szeretetet. A mi életünkben is sok az esemény, az érzelem, az öröm, de ezek a végcélra kell hogy mutassanak, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus.

Határozzuk el ma, hogy Őt szolgáljuk, mellette döntünk, megélve életünknek mint üdvösségtörténetnek a beteljesedését – fogalmazott a püspök.

A Szent Család-templomban bemutatott szentmise újranézhető az egyházmegye Facebook-oldalán.

A főpásztor december 21-én, hétfőna Szent István-templomban, 23-án, szerdán reggel 6 órától pedig a debrecen-józsai Szent György-templomban mutat be roráte szentmisét.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír