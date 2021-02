Semeraro bíboros: Egyre többen ismerik Boldog Carlo Acutist és életszentségét

Nagy figyelem övezi világszerte Carlo Acutis alakját, amióta tavaly október 10-én Assisiben boldoggá avatták. Ezt erősíti meg az is, hogy a Vatikáni Könyvkiadó Az informatikától az égig. Carlo Acutis címmel publikálta naprakész életrajzát. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egyre jobban elterjed a világban a fiatalember életszentségének híre. Bőven átlépte már a helyi szintet, mindez kézzel fogható volt Assisiben, amikor a boldoggá avatás alkalmával napokon át járultak a hívek felnyitott sírjához. A népi ájtatosság mély megnyilvánulása volt, nagyon sokan érkeztek szerte Olaszországból.

A kötetet Nicola Gori, Carlo Acutis boldoggá avatásának posztulátora írta. A könyvben található egy QR-kód is, amelynek segítségével okostelefonnal egy olyan honlapra jutunk, amelyre különböző audiovizuális tartalmakat töltöttek föl. Megtekinthetjük Az én országutam a mennyországba című filmet és más ingyenes videókat Carlo Acutis életéről. Ezzel is közelebb hozzák az új technológiákat kedvelő 15 éves boldog alakját, akit a hívek az internet védőszentjeként szeretnének tisztelni. Ahhoz, hogy valakiből védőszent legyen, nem szükséges, hogy szorosan véve az adott terület szakértője legyen. Carlo rendkívül jól értett az internethez, de azt egész egyszerűen az evangélium terjesztésére és az Eucharisztia megismertetésére használta. Olyannyira, hogy a pápa, amikor a fiatalokhoz szólt, többször is példaként állította eléjük viselkedését.

„A védőszent olyasvalaki, aki közeli viszonyban volt ezekkel az eszközökkel, és főként helyesen használta azokat deontológiai (kötelességen alapuló – a szerk.) értelemben” – tette hozzá Semeraro bíboros. Természetesen előbb szentté kell avatni, ahhoz pedig szükség van egy csoda elismerésére, ami Carlo közbenjárására történt. E csoda felkutatásának feladata elsősorban a posztulátorra hárul, aki most főként Dél-Amerikára összpontosít, ugyanis onnan folyamatosan érkeznek az állítólagos csodákról szóló jelzések. A járványhelyzet jelenleg megnehezíti az utazást és a személyes találkozásokat, amelyek lényegesek ahhoz, hogy bizonyítékokat és visszajelzéseket gyűjtsenek. Mindazonáltal Semeraro bíboros szerint a posztulátor feladata nem az, hogy minden esetet összegyűjtsön, hanem hogy kiválassza azt, amelyik valóban átmehet valamennyi szakaszon. „Az eljárásban először az orvosokat, majd a teológusokat hallgatjuk meg, ahol kiderül, hogy tényleg a boldoghoz fohászkodtak-e, és hogy az ima csak az ő személyéhez szólt, vagyis hogy van-e ok-okozati összefüggés, még ha nem teljesen matematikai értelemben is.”

Domenico Sorrentino, Assisi püspöke tavaly októberben, a koporsó megnyitásakor így emlékezett Carlóra: „Korunk gyermeke. Az internetes világ fiatalja, példa az életszentségre a digitális korban, ahogyan Ferenc pápa bemutatta őt az egész világ fiataljaihoz szóló levelében. A számítógép által – a csodákat bemutató kiállításával – indult el a világ útjain, ahogyan Jézus első tanítványai, hogy elvigye a szívekbe és a házakba az igazi béke hírét, amely oltja az emberi szívben lakó szomjúságot a végtelenség után. Azoknak a fiataloknak a szomját, akik valóban eredetiként akarnak élni, nem pedig múló divatok fénymásolataiként.”

Carlo Acutis Milánóban élt, kisgyermekkorától kezdve létfontosságú volt számára az Oltáriszentség. 2006. október 12-én halt meg a leukémia egy különlegesen agresszív formájában, amely három nap alatt végzett vele. Szenvedéseit az Egyházért és a pápáért ajánlotta fel, édesanyjának pedig ezt mondogatta: „Azzá válok, aki már most vagyok Isten gondolataiban.” Mindennap szentáldozáshoz járult: „Ez az országút a mennyországba” – mondta. Az eucharisztikus csodákat bemutató – ma már több nyelven, magyarul is elérhető – virtuális múzeumát tizenegy évesen kezdte készíteni. Akkoriban jegyezte föl: „Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, és már itt a földön megízleljük a mennyországot.” Élete példává vált sokak számára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír