Sikeresen helytállt a veszprémi érsekségi csapat a balatonfüredi sárkányhajóversenyen

A meghívásos rendezvényen idén közel hatszáz résztvevő és sok szurkoló gyűlt össze a Tagore sétány melletti partszakaszon, hogy részese legyen a látványos és nem mindennapi versenynek.
A „Sárkányölő Szent György” csapat időeredménye a második kategóriában akár dobogós helyezést is jelenthetett volna.
A Veszprémi Érsekség „Sárkányölő Szent György” csapata egy futamban győzelmet aratott: az izgalmas harmadik futam méltó lezárása volt a napnak.
Teljesítményük nemcsak a versenyen elért eredményt, hanem a közösségi összefogás és a közös munka gyümölcsét is mutatja.
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye
Magyar Kurír
