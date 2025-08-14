Sikeresen helytállt a veszprémi érsekségi csapat a balatonfüredi sárkányhajóversenyen

Hazai – 2025. augusztus 14., csütörtök | 10:47
5

A II. Országos Rendőr Amatőr Sárkányhajó Fesztiválon, amelyet augusztus 8-án Balatonfüreden tartottak, az ország különböző pontjairól érkezett csapatok mérték össze erejüket, állóképességüket és csapatszellemüket. A versenyen a Veszprémi Érsekség „Sárkányölő Szent György” csapata is részt vett, melynek idén is evező tagja volt Udvardy György érsek.

A meghívásos rendezvényen idén közel hatszáz résztvevő és sok szurkoló gyűlt össze a Tagore sétány melletti partszakaszon, hogy részese legyen a látványos és nem mindennapi versenynek.

A „Sárkányölő Szent György” csapat időeredménye a második kategóriában akár dobogós helyezést is jelenthetett volna.

A Veszprémi Érsekség „Sárkányölő Szent György” csapata egy futamban győzelmet aratott: az izgalmas harmadik futam méltó lezárása volt a napnak.

Teljesítményük nemcsak a versenyen elért eredményt, hanem a közösségi összefogás és a közös munka gyümölcsét is mutatja.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #sport

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató