Sikeresen helytállt a veszprémi érsekségi csapat a balatonfüredi sárkányhajóversenyen

A meghívásos rendezvényen idén közel hatszáz résztvevő és sok szurkoló gyűlt össze a Tagore sétány melletti partszakaszon, hogy részese legyen a látványos és nem mindennapi versenynek.

A „Sárkányölő Szent György” csapat időeredménye a második kategóriában akár dobogós helyezést is jelenthetett volna.

A Veszprémi Érsekség „Sárkányölő Szent György” csapata egy futamban győzelmet aratott: az izgalmas harmadik futam méltó lezárása volt a napnak.

Teljesítményük nemcsak a versenyen elért eredményt, hanem a közösségi összefogás és a közös munka gyümölcsét is mutatja.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír