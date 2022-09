Soha ne adjuk fel, bízzunk az Úrban, és legyünk a béke hírnökei – Dicsőítő koncert a KATTÁRS-on

A téren sokan vannak, és ami feltűnik, hogy rengeteg a kisgyermek, természetesen szüleikkel együtt. Eszembe jutnak Jézus szavai: engedjétek hozzám a kisdedeket… Egy apuka megkérdezi, az asztalomhoz ülhet-e a négyéves kisfia. Természetesen igent mondok. A gyermek leül, és egy darabig figyeli, amint jegyzetelek. Aztán megszólal, hogy nem úgy kell írni, ahogyan én írok. Rendben, felelem, kérlek, mutasd meg, hogyan kell. Nem kéreti magát, kezébe veszi a tollamat, és kis kúpokat rajzol meg piramisokat, ahogyan azt az óvodában tanulták. Ez az írás, mondja. Az apuka zavarba jön, szabadkozik, rászól a gyermekére, hogy ne zavarjon. Egyáltalán nem zavar. A tollamat a kisfiúnak ajándékozom, ő pedig nekem ad egy gyertyát, így megtudom, hogy a szüleivel és a testvéreivel együtt a dómban bemutatott szentmiséről jött.

A székesegyházban Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatott be szentmisét a családokért.

A dicsőítés akkor kezdődött el, amikor a szertartás végeztével a főpásztor vezetésével a hívők elindultak a Dugonics tér felé, kezükben fáklyát tartva.

A hangverseny szervezői a hidegre való tekintettel forró teával kedveskedtek a jelenlévőknek. A három szegedi zenekar – Jelenlét, Eleven Tűz és Szabad-ON – együtt zenéltek.

„Jöjj, Szentlélek, szállj reám, reményt hozó fénysugár… Eljött a nap, ez a nap, amikor bűneim elmosódtak. Eljött a nap, ez a nap, mindent megváltoztat” – hangzott az ének, kifejezve Krisztusnak az egész világtörténelmet új alapokra helyező megváltó kereszthalálát, majd feltámadását, a halál legyőzését.

Az est egyik legszebb mozzanata volt, amikor Küllő Sándor, a szegedi dóm káplánja papnövendékekkel együtt, térdre borulva dicsőítették a színpadra behozott Oltáriszentséget, és közben Csiszér László és zenekara énekelt: „Egy az Úr és egy a hit, egy a keresztség, Jézusunk. Egy az Isten, mindeneknek Atyja, Testvérek, szeressétek egymást.”

Csiszér Lászlóék fellépését követően Böjte Csaba ferences testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke tartott igehirdetést. Kifejtette: lelkünk mélyén mindnyájan érezzük, hogy nehéz idők jönnek, kemény tél előtt állunk, de nem szabad, hogy elveszítsük a kedvünket. Nőjünk fel a problémákhoz.

Mindennapi tapasztalat, hogy sokkal erősebbek vagyunk, mint amit magunkból kinézünk, és ezt ki kell hoznunk magunkból. Gondoljunk nagycsütörtökre és nagypéntekre. A mennyei Atya erőt adott Fiának, Jézus Krisztusnak a kereszthordozáshoz. Nálunk is ez van. Válságos időket élünk, nem tudjuk, mit hoz a holnap, de ne adjuk fel. Imádkozzunk Jézus Krisztushoz: Uram, adj erőt, reményt, hogy helyt tudjunk állni a nehézségek idején.

Csaba testvér felidézte: előfordul, hogy egy kislány vagy kisfiú szomorú. Lehet, hogy nem tudjuk megoldani a problémáit, de egy mosoly, egy kedves szó, vagy éppen egy szelfi reményt, vigaszt adhat a gyermeknek. Ne ijesztgessük, hanem bátorítsuk, segítsük egymást. A keresztény ember nem gyászhuszár. Isten országa már itt is épül, a földön, és bár a gonosz lélek soha nem nyugszik, nem szabad feladnunk, egyetlen pillanatra sem. Erősítenünk, bátorítanunk kell egymást. Ez nem könnyű, Krisztusnak is kellett három nap a feltámadáshoz, de mégis legyőzte a halált, és ez a lényeg. Soha ne feledkezzünk el arról, hogy Krisztus megígérte: velünk lesz mindig, a világ végéig. Még ha bajok, megpróbáltatások érnek is, bízzunk az Úrban, és menjünk tovább, legyünk a békesség hírnökei.

Gável András és öccse, Gellért huszonöt évvel ezelőtt, 1997-ben alapította meg a Testvérek nevű együttest, amely ma már Eucharist néven dicséri Istent, kiegészülve Mező Misivel, a Magna Cum Laude frontemberével. Az este utolsó fellépői voltak. Régi és új dalok váltották egymást:

„Bízom benned, igazságos Úrban. Bízom benned, irgalmas jóóó. Bízom Benned, mindennap, örökké!” „Szentháromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet. Szereteted mindig vezet. Oszd meg velünk az életed. Atya, Fiú, Szentlélek jöjj, csak Téged dicsér a menny és a föld. Vegyed életünk, hadd éljünk Veled, Te vagy minden mindenben.”

Gável András és Gellért már kamaszként együtt énekeltek a hazai evangelizáló zene megteremtőjével, Sillye Jenővel. Azóta is mesterükként tekintenek rá. A tanítványok azóta a dicsőítő zene állócsillagai lettek, de nem felejtkeztek el egykori mentorukról.

Gável András a koncert végén, utalva Böjte Csaba testvér szavaira, úgy fogalmazott, hogy a béke követei szeretnének lenni, és elénekelték Sillye Jenő egyik leggyönyörűbb dalát, a Múlnak az évek címűt:

„Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már…

Békesség Istene, adj békét minden nap nekünk…,

Szerető jó Atyánk országod

köztünk jöjjön el, Szent

Templomod szívünkben építsd fel!

Szeretet fénye, lángja áradjon ránk,

ne szűnjön kérni az Istent a szívünk, a szánk…

Imából, áldozatból, országok, népek között,

az emberek között, lélek és lélek között az ég és föld között…

Jöjjön a földre igazi béke!”

Szerző: Bodnár Dániel



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír