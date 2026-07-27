Sólyomkőváron szervezte meg ministránstáborát a nagyváradi egyházmegye

Az idei tábor központi gondolata az volt, hogy a ministráns szolgálata nem pusztán feladat, hanem Krisztushoz vezető út. Ennek jegyében mindennap egy-egy témát dolgoztunk fel. Beszélgettünk arról, mit jelent az Egyházhoz tartozni, milyen szerepe van az oltárnak és a liturgiának, valamint arról is, hogyan építhetünk személyes kapcsolatot Jézussal.

A foglalkozások során a résztvevők nem csak előadásokat hallgattak, hanem csoportmunkákban, játékos feladatokban és beszélgetésekben is aktívan részt vettek.

A hét egyik legmeghatározóbb eseménye a lelkinap volt. Ezen a napon a fiatalok félretették mobiltelefonjaikat, hogy tudatosan nagyobb figyelmet fordíthassanak egymásra és Istenre. A csend, az elmélkedés, a személyes ima és a közös megosztások sokak számára mély lelki élményt jelentettek.

A lelki programok mellett természetesen a közösségi élmények sem maradtak el. Kirándulás, sport, foci, esti játékok és sok vidám program tette emlékezetessé a hetet. Ezek az alkalmak tovább erősítették a résztvevők közötti barátságokat és a közösséghez tartozás élményét.

A tábor minden napját közös szentmise koronázta meg, amelyet az erdélyi Mária Rádió is közvetített, és amelyben a ministránsok maguk is aktívan szolgáltak. Így a hét során tanultakat nap mint nap a liturgiában is gyakorolhatták.

Külön öröm volt látni, hogy a fiatalok nyitott szívvel kapcsolódtak be a programokba. Őszinte kérdéseik, aktív részvételük és egymás iránti figyelmük reményt ad arra, hogy egyházközségeinkben olyan ministránsközösségek épülnek, amelyek nemcsak az oltárnál, hanem a mindennapi életben is Krisztus tanítványai kívánnak lenni.

Ezúton is köszönöm a szervezők, a segítők, a konyhai szolgálatot végzők és minden önkéntes áldozatos munkáját, valamint a plébánosoknak és a szülőknek a bizalmat, hogy ránk bízták a gyermekeket. Hálás szívvel tekintünk vissza erre az öt napra, és bízunk benne, hogy a táborban elvetett magok tovább növekednek a fiatalok életében.

A tábor résztvevőinek beszámolói ITT olvashatók.

Forrás és fotó: Nagyáradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír