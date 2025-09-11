Spányi Antal a Győri Egyházmegyei Zsinaton: Isten terve szerint vagyunk egymásnak testvérei

Ezen a napon a teremtésvédelemért, az ökumenikus párbeszédért, a nemzetiségekért és a kommunikációért felelős munkacsoportok mutatták be egyéves munkájuk eredményeit.

A székesfehérvári főpásztort Veres András győri megyéspüspök köszöntötte. A szentmisén a főpásztorokkal koncelebrált több paptestvér a Győri Egyházmegyéből, köztük Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, Böcskei Győző székesegyházi plébános, valamit Vlaj Márk gönyűi plébános, győri egyetemi lelkész.

A szentmisét megtisztelte jelenlétével Máté László lelkészi főjegyző, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalát és Steinbach József püspököt képviselve.

Ha megértjük Isten tervét, számunkra kijelölt feladatát, akkor képesek leszünk arra, hogy a teremtés védelmében, az ökumenében, a nemzetiségekért folytatott munkában és a kommunikációs területen is előre lépjünk – utalt szentbeszédében Spányi Antal püspök az ülések napi témáira.

Mindannyiunknak azt a Krisztust kell szeretnünk, azt a Krisztust kell keresnünk, aki életünk, világunk középpontjában van. És csak

úgy lesz igazán ökumenikus a gondolkodásunk, úgy valósul meg az egység, ha mind egyformán Krisztushoz közeledünk, ha benne mindannyian egymásra találunk, és felismerjük azt, hogy Isten terve szerint vagyunk egymásnak testvérei.

Akkor értjük meg Krisztus igazságát, akkor tudjuk befogadni Krisztus gazdagító jóságát, szeretetének végtelen gazdagságát.

Így kell megértenünk és így kell elfogadnunk a különböző nemzetiségek jelenlétét. Nekünk itt, Európának ebben a részében mindig is úgy alakult a történelmünk, hogy különböző népcsoportokkal, különböző nemzetiségekkel kellett együtt élnünk: tudjuk egymást gazdagítani, segíteni, egymástól tudunk sok mindent, sok szépet és jót tanulni.

Meg kell látnom a testvért a másikban, akit Isten küldött mellém. Akivel az Isten gazdagítani akarja az életemet, akinek az életét Isten általam akarja gazdagítani. Ha felismerjük ezt a kölcsönös küldetést, akkor a viszálykodás helyére békesség és szeretet lép.

Felelősek vagyunk egymásért: ez nemcsak valami elvont igazság, hanem nagyon is konkrét valóság, amelynek meg kell mutatkoznia az életünkben.

Krisztus rajtunk keresztül akar üzenni a világnak, Krisztus rajtunk keresztül akarja ezt a világot jobbá tenni. Az életben bármihez kezdünk, az élet bármilyen területén is próbálunk tevékenykedni, vagy kell dolgoznunk, azt mind a Krisztusról való tanúságtétel jegyében kell tennünk. A küldetésünk az, hogy világító jelek legyünk, hogy a világ sötétségét Krisztus általunk oszlathassa el. Nekünk sóvá és kovásszá kell lennünk, hogy Krisztus a világot átalakíthassa általunk.

Jó ízt adó sóvá kell válnunk, hogy a világ azzá legyen, amivé az Isten elgondolta: ahol az ember éli a maga életét Istennel, Isten jelenlétében, testvéri szeretetben.

Szívből kívánom, hogy a Győri Egyházmegyében ez a zsinati folyamat hozza el azt a megújulást, amely előre viszi a világot, velünk és általunk – zárta elmélkedését Spányi Antal püspök.

A zsinati üléshét további programjairól ITT tájékozódhat.

Fotó: Molnár G. Tamás

Forrás: Győri Egyházmegye

