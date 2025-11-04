Spányi Antal a katonahősökért mutatott be szentmisét a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnánál

A főpásztor azért fohászkodott, hogy példájuk által tudjuk mindannyian az életünket szeretetben, igazságban, becsületben és békében megélni. „Jó megemlékezni a hősi halottakról. Megérdemlik, hogy ne felejtsük el őket, akiknek talán nem is tudjuk nevüket, akik értünk szenvedtek, értünk teljesítették kötelességüket. Így tettek az évszázadok hősei, a két szörnyű világháború áldozatai, és így tesznek azok is, akik napjainkban a békét őrzik a világ különböző tájain, és tragikus eseményeknek lesznek az áldozatai. Nem felejtjük őket, emlékezünk rájuk, és

Istentől kérünk félbetört életükre beteljesedést az örökkévalóságban, a mennyek boldogságában”

– hangzott el a püspök beszédében, amelynek zárógondolatai az imádság fontosságáról szóltak.

„A hívő ember tudja, hogy az imádság igazi erő, az Istenhez kapcsol bennünket, és az imádságban elmondott kérés, könyörgés Isten szívében meghallgatásra talál. Hisszük, hogy akikért imádkozunk, akiknek kérjük a bűnei bocsánatát és Isten örök szeretetét, azoknak megadja az Úr a kegyelmeket. Mert lehetetlen, hogy haláluk értelmetlenné váljon, hogy az életüknek egyszer s mindenkorra vége szakadjon. Imáinkkal nemcsak emléküket őrizzük, de a mennyország boldogsága felé segítjük őket. Ahol megvan számunkra is a lehetőség, hogy egyszer majd odaérkezve a földi élet után viszontláthassuk őket.”

Spányi Antal püspök imájában arra kérte az Urat, hőseinkre emlékezve segítsen bennünket, hogy

a békéért való kiáltásunk, a békéért való könyörgésünk meghallgatásra találjon, és élhessünk mi és az utánunk következő nemzedékek is békességben és szeretetben.

A szentmise végén a főpásztor a katonahősök és hozzátartozóik lelki üdvéért imádkozott, majd fejet hajtott az ismeretlen katona sírjánál Görög Viktóriával, a pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetőjével és Berdó Gábor Károllyal, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnökével.

A katonai tiszteletadással egybekötött megemlékezésen részt vett Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének alelnöke, a Don-kanyar Kápolna Alapítvány elnöke és Görög István nyugalmazott ezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely (KEMPP) korábbi vezetője.

A szentmisében közreműködött a pákozdi Angelika kórus, Marczinkó Levente kántor vezetésével.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, Körtvélyes Tivadar

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír