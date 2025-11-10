Spányi Antal megáldotta a székesfehérvári Szent Imre-iskola és -óvoda új épületegyüttesét

Az ünnepség, melyen jelen voltak az egyházmegye oktatási és nevelési intézményeinek képviselői is, a diákok és óvodások műsorával kezdődött, majd Spányi Antal megyéspüspök köszöntőjében visszaemlékezett az iskola újraindításának időszakára és a jelentős fejlesztésekre, amellyel az oktatási intézmény az elmúlt évtizedekben megújulhatott.

„Elérkeztünk ahhoz a naphoz, amikor egy régi álom válik valóra, vagy inkább teljesedik be. Valamikor Székesfehérváron apácák tartották fönt a Szent Imre iskolát, amely nagy múltú iskola volt, amelyben a gyerekek komoly erkölcsi nevelést kaptak, és komoly szakmai tanítást. A szocializmus éveiben ezt az iskolát a szerzetesnőktől elvették, és Petőfi iskolaként működött tovább. 30 évvel ezelőtt sikerült az iskolát visszaszerezni. Először az óvodát, aztán később az iskolát, és ahogy az idő múlott, sikerült tovább is fejleszteni.”

Spányi Antal örömmel beszélt arról, hogy komoly felújítást végezhettek a épületen, amelyben helyet kapott a gimnázium is. Ezért az óvodának vissza kellett költöznie a régi helyére, amelyet ugyancsak sikerült teljesen megújítani, a mai idők igényeinek megfelelően. Csaknem száz gyereket nevelnek itt, akiket a szüleik katolikus óvodába akartak adni, hogy a katolikus erkölcsöt, a katolikus hitet, keresztény magyarságot szívjanak magukba – ondta a főpásztor, hozzátéve: „legyen nekik életre szóló élmény és megtartó erő ez”. Majd megköszönte mindazok munkáját, akik segítettek, az Egyház és a város segítségét egyaránt. „Így születhetett meg ez a nagyon szép, modern és otthonos óvoda. Bízunk benne, hogy nemcsak az óvodapedagógusok érzik itt jól magukat majd, hanem a gyerekek, és így a családok is” – fogalmazott a főpásztor.

A jeles esemény kapcsán Mészáros Attila alpolgármester emléklapot adott át Csák Lajos főigazgatónak, megköszönve Spányi Antal püspöknek és Ugrits Tamás iskolabiztosnak, hogy a Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda jelentős szerepet tölt be a város életében.

Csák Lajos főigazgató elmondta: Spányi Antal püspök együttműködésével és támogatásával kezdték el az iskolaépítő fejlesztéseket, hogy méltó helyen, szép környezetben, tartalmas nevelő- és oktatómunkát tudjanak végezni. „Püspök úr mindenben támogatott bennünket, anyagiakban és erkölcsiekben is. Ennek a gyümölcse, hogy a létszámunk jelentősen megnőtt, és a gimnázium indítása után kinőttük a Budai úti épületet. Szükségessé vált az egykori régi óvodaépület felújítása, hogy visszaköltözzön az óvoda. Az iskola a Budai úti épületben maradt, de összetartozunk, együtt maradunk. Szeparáltabban, de mindenki a neki megfelelő környezetben és közösségben nevelkedik.”

Ugrits Tamás püspöki biztos, az oktatási intézmény tanára és lelkivezetője sokat tett azért, hogy a gyermekek szívében Isten szeretete tükröződjék, igaz emberekké váljanak a keresztény közösségben, és kilépve az iskola falai közül a társadalom értékes tagjaivá legyenek. „Sokat jelent nekünk, hogy mások munkájára, hitére és szeretetére építhetjük intézményünket. Nyilván a 30 év kötelez bennünket. (...) Szeretnénk ebben az irányban továbbhaladni és fejlődni.” Ugrits Tamás szerint fontos az intézmény külső megjelenése is, de még fontosabb, ami a lelkekben épül: a gyerekek lelkében, a szülői, a családi háttérben. „Én ezt látom nagyon értékesnek. Miközben szépül, épül intézményünk, egyben belül a hit és a szeretet vonalán is nagyon meg tud erősödni.

Egy közösséggé válni, egyet akarva: Krisztus szeretetében olyan gyermekeket, felnőtteket nevelni, akik hitükben, munkájukban, erkölcsiségükben megállják az életben a helyüket.”

Az óvódaépület átadóján a vendégeket Dunai Rita főigazgatóhelyettes vezette végig és mutatta be számukra a VEMÉV-SZER által a legkorszerűbb technikával és berendezésekkel felújított intézményt. A csoportszobákban az óvodások szeretettel fogadták a felnőtteket, és rögtönzött műsorral, kedves szavakkal köszöntötték őket.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Nagy Anikó

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír