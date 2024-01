Spányi Antal püspök igehirdetésével kezdődött az ökumenikus imahét Székesfehérváron

A 2024-es ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport állította össze, akik ebben az évben a „Szeresd az Urat, a te Istenedet […] és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) igét választották mottóul.

Az ökumenikus imaalkalom kezdetén Szabóné Miklós Eszter Reményik Sándor Békesség Istentől című versét mondta el, majd Brunner Vilmos református lelkész köszöntötte az egybegyűlt Krisztus-hívőket. Kovács Dániel baptista lelkész imádkozott az este kegyelmeiért, a közösen ünneplő keresztényekért, hogy az Ige üzenete átjárja szívüket, életüket. Az istentisztelet elején Bencze András evangélikus püspökhelyettes felolvasta a bűnvallás szavait és a jelenlévőkkel együtt bocsánatot kért Istentől azon pillanatokért, amikor mellőzve a szeretet parancsát, elfordult az Úrtól vagy embertársaitól. „Olyan ideológiákat fogadtunk el, amelyek a gyűlölet és erőszak magvait hintik szét, és együttérzés híján nem látjuk meg Jézust azokban, akik különböznek tőlünk” – fogalmazott. Ezután Szent Pál Rómaiaknak írt levele részletét olvasta fel Berze János református lelkész, majd Czető Bálint evangélikus lelkész a 103. zsoltárt idézte. Az evangélium szavai az irgalmas szamaritánus történetével Jármi Zoltán görögkatolikus szervezőlelkésztől hangzottak el.

Spányi Antal püspök, az imaest igehirdetője nemcsak az isteni irgalmasságról szóló kiragadott szentírási részt, hanem a világ mai helyzetét vizsgálva is beszélt Isten irgalmáról és igazságosságáról. „Felelősek vagyunk egymásért, a ránk bízott örömhírért, egyházainkért, a Lélek által az Alkotón keresztül teremtett szellemi-lelki kincseinkért. Az irgalmas szamaritánus megértette ezt, és megtette, ami tőle tellett. Nem törődött azzal, hogy tettét ki hogyan ítéli meg. Segíteni kellett, és ő segített; felelős emberként cselekedett. Nekünk is így kell tennünk. De nemcsak a testben élő embert kell mentenünk, hanem azt is, akinek a lelkét rombolják. A szülőknek figyelniük kell arra, mit tanulnak meg gyermekeik. Figyelni kell az elhangzó féligazságokra, az erkölcsi szabadosság jeleire, a biológiai törvényszerűségek tiszteletben tartására, hogy a fiatalokat ne tudják félrevezetni az élet legfontosabb területein. Figyelnünk kell az egyházakat és az egész keresztény közösségünket érintő támadásokra, a hazugságokra és rágalmakra, de a fiatalok lelkét megrontó rossz példák terjedésére is. Tanúságot kell tennünk Isten irgalmáról és igazságosságáról is. Ki kell állni, és szót kell emelni akár alkalmas, akár alkalmatlan.

Együtt tudunk csak hatásosan fellépni, ha

Krisztus köré gyűlve egyek vagyunk, és a Lélek hangját követve meghalljuk az Úr szavát, az Örök életre tanító igazságot.

Ezt a hangot rajtunk keresztül is hallja meg a világ, szavunk és életpéldánk által.

A Lélek formáljon, alakítson minket Krisztus képére, hogy neki és vele élve, együtt, egyként tegyünk tanúságot róla.”

Az igehirdetés után a Hiszekegy majd a közbenjáró imák következtek. Bencze András evangélikus püspökhelyettes a hívek könyörgésében azért fohászkodott, hogy közösen tudjuk munkálni Isten nagyobb dicsőségét, és hirdetni mindenkinek a megváltás jó hírét. „Kaotikus és megosztott világunk miatt fájdalom tölti el szívünket. Gyógyító Istenünk! Olyanok vagyunk, mint a pásztor nélkül elszéledt juhok. Kérünk, gyűjts össze bennünket egy nyájba. Eleveníts meg Lelked által, és küldj el bennünket, hogy a világ világossága és a föld sója legyünk. (…) Kitárt karú Istenünk! Add nekünk kegyelmedet, hogy merjük felkarolni az idegent, sebeit ellátni, és kiállni mellette. Erősíts, hogy kedvesek és irgalmasak legyünk mindenkor, testvéreink javát munkáljuk, amint te cselekszel velünk.”

A közös imádságon a zenei szolgálatot Dóczi István karnagy vezényletével, Tóka Szabolcs orgonaművész kíséretével a város ökumenikus kórusa végezte.

Az eseményről rövid összefoglaló tekinthető meg az alábbi videóra kattintva:

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Berta Bábor



Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír