Spányi Antal püspök megáldotta a megújult Kisboldogasszony-templomot Sóskúton

Sisa István Lénárd plébános köszöntötte a megyéspüspököt, a híveket és a megjelent vendégeket az ünnep alkalmával, majd Spányi Antal püspök megáldotta a gyönyörűen megújult templomot.

Szentbeszédében a főpásztor hangsúlyozta: a templom búcsújának ünnepén hálát kell adni az ősökért, akiknek példáján Kisboldogasszony ünnepét ma is méltón megülhetjük, és hálát kell adnunk a Szűzanyáért, aki maradéktalanul beteljesítette Isten akaratát. Amikor Istennek hálát adunk a templom megújulásáért, az életünk megújítására is szólít bennünket.

Meg kell hallanunk a buzdítást, amely előttünk annyi nemzedéknek szólt: „Újuljatok meg gondolkodásmódban, viselkedésben, újuljatok meg lélekben.” Megújulni azt jelenti, hogy megerősödünk az imádságban, és nemcsak a szavakkal mondott imában, hanem a csönd imádságában. Máriával együtt nekünk is ki kell mondanunk: „legyen nekem a te Igéd szerint”.

„Amit mondani akarunk, azt Isten már jól ismeri, és ő is akar szólni hozzánk. Hallgassunk szavára, legyünk készségesek, és így újuljon meg életünk a családban, a munkatársakkal, minden kapcsolatunkban. Újuljunk meg hitben, kötelességeink teljesítésében, mert küldetésünk van nemzetünkben, országunkban, Európában” – hangzott el a székesfehérvári megyéspüspök prédikációjában.

Végül a főpásztor megköszönte a kormánytámogatást, amelynek köszönhetően az ősök hitét és reményét vihetik tovább az itt élő hívek a mai értékvesztett világba.

Horváth Endre, az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke összefoglalta a helyreállítási munkálatok folyamatát, és köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a templom teljes megújítását. A beruházás koordinálását a helyi szlovák önkormányzat végezte, a köszönetnyilvánítás szlovák nyelven is elhangzott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében kiemelte: a beruházás támogatása köszönetnyilvánítás az ezeréves Magyar Katolikus Egyház szolgálatáért, a sóskútiaknak és őseiknek a kőért és a sok munkáért, ami nélkül nem jöhettek volna létre hazánk emblematikus kulturális, vallási, oktatási, építészeti remekművei.

Mészáros József polgármester beszédében a templom kiemelt szerepét hangsúlyozta egy település közösségi életében.

Az ünnepi szentmise végén Spányi Antal püspök, Soltész Miklós államtitkár, Sisa István Lénárd plébános és Mészáros József polgármester közreműködésével két emlékfát ültettek a templomkertben a megújulás és a jövő jelképeiként.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata



Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, Körtvélyes Tivadar



Magyar Kurír