Spányi Antal püspök megáldotta a megújult Kisboldogasszony-templomot Sóskúton

Hazai – 2025. szeptember 12., péntek | 16:30
5

Kisboldogasszony napján, Mária születésének ünnepén, szeptember 8-án Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök szentmise keretében megáldotta a felújított sóskúti Kisboldogasszony-templomot. A főpásztor beszédében az ősök hagyományainak megőrzéséről mint a közösség megtartó erejéről és Szűz Máriáról mint Isten örök tervének tökéletes beteljesítőjéről szólt.

Sisa István Lénárd plébános köszöntötte a megyéspüspököt, a híveket és a megjelent vendégeket az ünnep alkalmával, majd Spányi Antal püspök megáldotta a gyönyörűen megújult templomot.

Szentbeszédében a főpásztor hangsúlyozta: a templom búcsújának ünnepén hálát kell adni az ősökért, akiknek példáján Kisboldogasszony ünnepét ma is méltón megülhetjük, és hálát kell adnunk a Szűzanyáért, aki maradéktalanul beteljesítette Isten akaratát. Amikor Istennek hálát adunk a templom megújulásáért, az életünk megújítására is szólít bennünket.

Meg kell hallanunk a buzdítást, amely előttünk annyi nemzedéknek szólt: „Újuljatok meg gondolkodásmódban, viselkedésben, újuljatok meg lélekben.” Megújulni azt jelenti, hogy megerősödünk az imádságban, és nemcsak a szavakkal mondott imában, hanem a csönd imádságában. Máriával együtt nekünk is ki kell mondanunk: „legyen nekem a te Igéd szerint”.

„Amit mondani akarunk, azt Isten már jól ismeri, és ő is akar szólni hozzánk. Hallgassunk szavára, legyünk készségesek, és így újuljon meg életünk a családban, a munkatársakkal, minden kapcsolatunkban. Újuljunk meg hitben, kötelességeink teljesítésében, mert küldetésünk van nemzetünkben, országunkban, Európában” – hangzott el a székesfehérvári megyéspüspök prédikációjában.

Végül a főpásztor megköszönte a kormánytámogatást, amelynek köszönhetően az ősök hitét és reményét vihetik tovább az itt élő hívek a mai értékvesztett világba.

Horváth Endre, az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke összefoglalta a helyreállítási munkálatok folyamatát, és köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a templom teljes megújítását. A beruházás koordinálását a helyi szlovák önkormányzat végezte, a köszönetnyilvánítás szlovák nyelven is elhangzott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében kiemelte: a beruházás támogatása köszönetnyilvánítás az ezeréves Magyar Katolikus Egyház szolgálatáért, a sóskútiaknak és őseiknek a kőért és a sok munkáért, ami nélkül nem jöhettek volna létre hazánk emblematikus kulturális, vallási, oktatási, építészeti remekművei.

Mészáros József polgármester beszédében a templom kiemelt szerepét hangsúlyozta egy település közösségi életében.

Az ünnepi szentmise végén Spányi Antal püspök, Soltész Miklós államtitkár, Sisa István Lénárd plébános és Mészáros József polgármester közreműködésével két emlékfát ültettek a templomkertben a megújulás és a jövő jelképeiként.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, Körtvélyes Tivadar

Magyar Kurír

#egyház-finanszírozás #egyházmegyék #épített örökség

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató