Spányi Antal püspök megáldotta Szűz Mária és II. János Pál pápa szobrát Pátyon

Az ünnepi szentmise elején Harkai Gábor plébános elmondta, hogy a pátyi templom tervezője, Gutowski Robert együttműködve az egyházközséggel és Smohay Andrással, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójával már évek óta keresték azt a művészt, akinek alkotásait elhelyezhetnék az oltár mellett látható fülkékben. Végül Böjte Horváth István erdőkertesi szobrászművész alkotásai feleltek meg leginkább a magas színvonal, a szakralitás és a közérthetőség kritériumainak. A művész már 2005-ben, a templomtervek összeállításánál is segédkezett.

Böjte Horváth István elmondta, a Szűz Mária-szobor az Isten alkotásának tökéletes szépségét tükrözi, és megjeleníti az imádságos lelkület tisztaságát az arc és a kezek különleges ábrázolásával. Attribútumnak az Úrangyala-koszorút választotta, a tizenkét csillagot. Szent II. János Pál pápa szobra az Isten által elhívott embert szimbolizálja, aki az imádság erejével tölti be hivatását. A hangsúly itt is a kezeken és az arcon van. A drapériák és a fő síkok iránya teszi mozgalmassá és légiessé a kompozíciót. Attribútumként a ferulát, vagyis a pápai pásztorbotot választotta.

Spányi Antal megyéspüspök örömét fejezte ki, hogy az új templomban a Boldogságos Szűz Mária alakja tekint le a hívekre, aki életében mindig az Isten akaratát kereste.

A kitartással és összefogással felépített templom akkor lesz igazán kész, amikor a hívek átimádkozzák; akkor, ha a belépő megtapasztalja, megérzi az imádság légkörét és hangulatát. Ehhez segítenek hozzá a templomban elhelyezett művészi alkotások is, amelyek olyan példaképeket ábrázolnak, akik tanítanak, buzdítanak bennünket – mondta a főpásztor.

Szent II. János Pál pápa a templom védőszentje, jelmondatában is azt hirdette, egészen az Istené akar lenni. Ő maga nyilván egészen más utat járt be, mint a Szűzanya, de mindig azt kereste, mit tenne Jézus az ő helyében. Rábízta magát a Boldogságos Szűz Máriára, így járta végig azt az életutat, amelyre az egész világ tisztelettel tekint. Legyenek ők az itt élők, az itt imádkozók példaképei! Kísérjen mindannyiunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalma és a szent pápa égi közbenjárása, hogy a mi életünk is egyre inkább odaadott és szent élet legyen, lsten jelenlétében – kívánta a főpásztor.

Majd arról is szólt, hogy Jézus, aki az élet Ura, apostolait többször is így biztatta: Ne féljetek! – Ez a két szó, ami először hagyta el II. János Pál pápa ajkát is, ajándék volt az egész világ számára – mondta Spányi Antal. – Üzenet, hogy aki életét Isten kezébe teszi, Őbelőle gyökerezik, az az Isten iránti szeretetet hordozza. Az Úr ezért úgy formálja és alakítja az embert, hogy soha nem kell félnie.

Mindamellett, hogy okosnak kell lenni, vigyázni az életünkre, figyelni a veszélyekre, amely a világban ránk vár, nem félni és rettegni kell, hanem bízni. Tekintsünk a fenyegetettségben és üldözésben élő hitvalló keresztényekre. Van ma is kikről példát vennünk, akik előttünk járnak a lángoló hitben. Merjük bátran követni őket, és ne csak néhány percre legyenek szent gondolataink a templomban, hanem őrizzük és adjuk tovább a hitet életpéldánkkkal, szavainkkal és tetteinkkel – biztatott a püspök.

Harkai Gábor plébános a szentmise végén köszönetet mondott a Szent II. János Pál pápa-templomért és berendezéseiért tett felajánlásokért és munkáért. Arra buzdította a híveket, hogy védőszentjükhöz híven járják tovább a megszentelődés útját egyházközségükben.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír