Szabadság, áldozat és folytatás – Újratemették Martincsevits Pál földi maradványait

Varga László megyéspüspök prédikációja elején három szóban foglalta össze az egykori gyékényesi plébános vértanúságát: szabadság, áldozat és folytatás.

„Azon a napon, amikor kihajtották a falu népét a katonák, akkor Pál testvérünk választás elé került. Elmenekülhetett volna, hiszen felajánlották neki. Azonban úgy döntött, hogy a rábízottakkal marad. Azt is felajánlották neki, hogy vegye le a reverendáját, öltözzön át civil ruhába, mert akkor több esélye van arra, hogy életben marad. Ő választott, maradt a reverendában, tudva, hogy ez a döntése az életébe kerülhet.

A szabadság helyes használata.

Valamennyien kaptunk szabadságot Istentől, s nem azért, hogy azt csináljunk, amit akarunk, hanem azért adta nekünk a mennyei Atya, hogy mindig a jót keressük, a jót válasszuk, s mindig a szeretet és Isten mellett döntsünk.

Pál testvérünk jól használta a szabadságát.

Áldozat. Amikor Jézus már közel áll a halálához, akkor mond egy példázatot a búzaszemről, melyet János evangéliumában olvashatunk. »Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el – mondja Jézus –, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.« Az egész életünkre és a halálunkra is érvényes törvény ez. Csak annak az élete szökken szárba közülünk, aki kész meghalni önmaga számára. A búzaszem akkor hoz igazán termést, amikor meghal önmaga számára. Már nem önmagának él, hanem a termésnek, a szárba szökkenésnek. Valamennyiünk életére igaz ez itt a Földön és odaát is.

Azoknak az élete, akik nem önmaguknak élnek, hanem annak, aki meghalt értük és feltámadt, már itt a Földön termést hoz. Harminc-, hatvan-, százszorosat. Szárba szökken, mert nem önmaguknak élnek.

Pál testvérünk sem önmagának élt tízévnyi papsága alatt, hanem másokért, a rábízottakért. Lelkesen, örömmel végezte szolgálatát. Tanulta, hogy mit jelent meghalni önmaga számára, s másokért élni. Aztán eljött a pillanat, amikor teljesen meghalt önmaga számára és már csak annak élt, aki őérte meghalt és feltámadt.

Kis Szent Teréztől tudjuk, hogy a halálunk után sokkal több jó tehetünk, mint itt a Földön, mert akkor már nem is kell aludnunk, s nem is kell semmi mással foglalkoznunk, csak azzal, hogy jót tegyünk másokkal” – jegyezte meg a főpásztor.

„Igazán akkor szökken szárba mindannyiunk élete, amikor meghalunk. A folytatásban, amit most nem látunk. Ő követte a mesterét. Jézus élete holokauszt volt, mely egészen elégő áldozatot jelent. Teljesen odaadta az életét a Mester az Atyának és nekünk. Ezt a példát követte paptestvérünk is, amikor vértanúhalált halt.

A boldoggá avatás folyamatában vagyunk. Kérhetjük a közbenjárását vértanú paptestvérünknek saját magunkért, hogy

soha ne hátráljunk meg az áldozattól, a másokért való élet áldozatától, s hogy bátrak legyünk odaadni magunkat egészen elégő szeretetáldozatként Istennek és embertársainknak.

A termésről, a szárba szökkenésről, a gyümölcsről a mennyei Atya majd mindannyiunk életében gondoskodik” – fogalmazott a főpásztor prédikációjában.

A szentmise után a papság és az asszisztencia a körkápolna kriptájához vonult, ahol Varga László megyéspüspök örök nyugalomra helyezte Martincsevits Pál földi maradványait.

A szertartás után Susa Éva antropológus tartott előadást Martincsevits Pál és Hajnal Zénó felleléséről és azonosításáról a püspöki hivatalban.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír