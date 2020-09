Szakál Ádám lett az új piarista tartományfőnök

Pedro Aguado piarista rendfőnök 2020. szeptember 18-án Szakál Ádám atya személyében új tartományfőnököt nevezett ki a Piarista Rend Magyar Tartományának élére.

Szakál Ádám Márton 1978-ban született Gödöllőn. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál végezte. 1997-ben belépett a piarista rendbe, ahol 2004-ben örökfogadalmat tett, 2005-ben pedig pappá szentelték. 2007-ben földrajz–történelem szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2006-tól a budapesti piarista gimnázium tanára, osztályfőnökként két osztályt vitt végig, harmadik osztálya idén nyolcadikos. 2011-től a Duna-parti Kalazanci Szent József-kápolna igazgatója, 2012-től a gimnázium igazgatóhelyettese, 2015-től pasztorális felelőse. 2015–2019 között a Kalazancius Mozgalom budapesti koordinátora volt. Kétszer a Kalazantínum növendékház házfőnöke, 2015-től 2019-ig az ifjúságpasztorációért és hivatásgondozásért felelős tartományi asszisztensként dolgozott. 2019-től tartományfőnökké való kinevezéséig az ifjúságpasztorációért felelős tartományfőnöki delegátusi volt.

Kezdettől fogva a piarista küldetésnek átadott szerzetesi életet él, idejét az iskola és a gyerekek szolgálatának szentelve. Az új tartományfőnök az elmúlt két káptalani ciklus során, elköteleződve a piarista rend társadalom megújításáért és az ifjúság neveléséért tett küldetésében a tartományi folyamatokat vezetőként is segítette. Jellemző rá a szolgálatkészség, a diákok és családjaik iránti rendelkezésre állás, az innovációra való képesség. Nagyon szeret kirándulni, osztályainak is gyakran szervezett gyalog-, kerékpár- és vízitúrát. Szívügye a fiatalok evangelizálása: a piarista rend ifjúsági csoportjainak, a Kalazancius Mozgalomnak elindításában is nélkülözhetetlen szerepet vállalt.

Új tartományfőnök kinevezésére azért volt szükség, mert Szilvásy László atya felmentését kérte a tartományfőnöki szolgálat alól. Pedro Aguado generális atya a következő rendtagokat nevezte ki a tartományfőnök asszisztenseinek: Czeglédi Zsolt iskolákért felelős tartományi asszisztens, Nagy Attila közösségi életért felelős tartományi asszisztens, Szabó László szegényekkel való törődésért és a világiak részvételéért felelős tartományi asszisztens, Zsódi Viktor gazdálkodásért felelős tartományi asszisztens.

Isten áldása kísérje az új tartományi vezetés munkáját!

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

