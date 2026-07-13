Szakmai felkészültség és szeretet – Megtartották a Veszprémi Érseki Főiskola diplomaátadó ünnepségét

A diplomaátadó kezdetén az érsek arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett tudás csak akkor válik teljessé, ha szolgálattá formálódik. A főiskola olyan szakembereket bocsát útjukra, akik munkájuk során nap mint nap emberekkel találkoznak: gyermekekkel, idősekkel, betegekkel, családokkal és rászorulókkal. Nem elegendő a szakmai felkészültség, szükség van az ember személyes elköteleződésére, figyelmére és szeretetére is – hangsúlyozta a főpásztor.

A Veszprémi Érseki Főiskola olyan emberképet közvetít, amely az ember méltóságára, szabadságára és isteni meghívottságára épül, ezért Udvardy György arra biztatta a végzős hallgatókat, hogy a diploma átvétele után „még nagyobb bátorsággal képviseljék azt az embert, aki szabad, aki méltó, akit az Isten az élet teljességére hívott”.

Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora ünnepi beszéde elején az intézmény elmúlt tanévének eredményeit ismertette, kiemelve, hogy történetének legerősebb tanévét zárta a főiskola: 52-an kezdték meg tanulmányaikat, ami a főiskola újraalapítása óta a legmagasabb hallgatói létszám, miközben 279 elsőéves kapcsolódott be a képzésekbe.

Emlékeztetett, hogy az intézmény képzési kínálata folyamatosan bővül: a 2020-ban két alapképzést és hét szakirányú továbbképzést kínáló főiskola a következő tanévben már hét graduális és tizenhat szakirányú továbbképzési szakkal várja a hallgatókat.

A rektor örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évben elindult az ápolás és betegellátás alapszak, mely a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal együttműködésben valósul meg.

Kiemelte, hogy 2012 óta idén végeztek a legtöbben a főiskolán. Míg az elmúlt években évente átlagosan 45–50 diplomát adtak át, idén 93 hallgató szerzett oklevelet graduális vagy szakirányú továbbképzésben.

A szociális munkás képzés tavaly ünnepelte indulása harmincadik évfordulóját; „ez a szak alapozta meg azt a társadalmi nyitottságot és szolgáló szemléletet, amely ma is meghatározza az intézmény küldetését” – fogalmazott Sebestyén József. Mint mondta, a diploma nem csupán végzettséget igazol, hanem felelősséget is jelent. A szociális munka, a pedagógia, az egészségügy vagy a kisgyermeknevelés olyan hivatások, amelyekben a szakmai tudás mellett nélkülözhetetlen az emberség, az empátia és a személyes jelenlét.

A Pannon Egyetem rektora, Abonyi János Comenius gondolatait idézve arról beszélt, hogy az ember akkor talál rá valódi hivatására, amikor képes visszatalálni saját szívének békéjéhez. A végzett hallgatók olyan pályára lépnek, ahol nem csupán feladatokat kell megoldaniuk, hanem emberekkel kell találkozniuk – mondta. Ferenc pápa gondolatait idézve a találkozás kultúrájának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek alapja a másik ember meghallgatása, méltóságának felismerése és a felelős jelenlét.

Czinkotay Frigyes, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy az egészségügyben és a szociális területen egyre nagyobb szükség van olyan szakemberekre, akik a magas szintű szakmai tudást emberséggel és reményt adó jelenléttel párosítják.

Kiemelte a főiskola és a kórház stratégiai együttműködését, melynek köszönhetően elindult a diplomás ápolóképzés.

Veszprém város büszke arra, hogy otthont ad egy olyan katolikus felsőoktatási intézménynek, amely nemcsak tudást ad át, hanem közösséget épít és értékeket közvetít – fogalmazott Halmay Gábor önkormányzati képviselő. – A városnak szüksége van olyan pedagógusokra, szociális szakemberekre és közösségépítőkre, akik tudásukkal és emberségükkel egyaránt gazdagítják a társadalmat.

Az ünnepségen rektori elismerésben részesült Magvas Mária, a Szociális Tanulmányok Tanszék mesteroktatója, aki közel húsz éve erősíti a Veszprémi Érseki Főiskola közösségét. A szeptemberben nyugdíjba vonuló oktatót több évtizedes, kiemelkedő oktatói, terepkoordinátori és személyiségformáló munkájáért köszöntötték. Munkássága generációk szakmai felkészítését és hivatástudatának kibontakozását segítette.

A friss diplomásokat a főiskola alsóbb évfolyamainak nevében Frantal-Doma Rita másodéves hallgató búcsúztatta.

Személyes hangvételű beszédében felidézte az első, még bizonytalan főiskolai napokat, valamint azt az emberközeli légkört, amelyben az oktatók és a hallgatók között valódi támogató közösségek alakulhatnak ki.

A végzős hallgatók nevében Barbarics Györgyi Zsuzsanna mondott köszönetet. Felidézte, hogy bár különböző élethelyzetekből érkeztek a főiskolára, közös cél vezette őket: tudásuk gyarapítása, szakmai felkészültségük fejlesztése és személyes növekedésük keresése. Kiemelte: a tanulmányi évek nemcsak ismeretekkel gazdagították őket, hanem maradandó emberi kapcsolatokat és barátságokat is ajándékoztak számukra.

A végzősök nevében köszönetet mondott az oktatóknak a magas színvonalú szakmai munkáért, türelmükért és útmutatásukért, az intézmény valamennyi munkatársának, valamint a családtagoknak és szeretteiknek, akik támogatásukkal végigkísérték őket az úton.

A végzős hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek, majd Sebestyén József rektor átadta az okleveleket.

Az ünnepségen zenei szolgálattal közreműködött Kuzma Katalin, Punka Dóra és Csima Zsolt.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír