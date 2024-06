Szakmai napon vettek részt a Görögkatolikus Metropólia intézményeinek dolgozói

A rendezvénynek a Görögkatolikus Múzeum adott otthont, melynek aulája teljesen megtelt az érdeklődőkkel. Köszöntőjében Seszták István helynök ismertette a katolikus felsőoktatás céljait, küldetését, helyzetét. Odrobina László, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora bemutatta az intézmény képzési kínálatát és az újonnan induló szakirányú továbbképzéseket. Garai Péter, a főiskola oktatója részletesen beszélt a szeptemberben induló organikus pedagógia képzésről, és közös gondolkodásra hívta a jelenlévőket arról, hogy milyen képzésekre volna igény a jövőben.

A program második részében a résztvevők szakmai területük szerint (köznevelési, szociális, gyermekvédelmi) három csoportra tagolódtak, melyben szakterületük képzési követelményeit, ezek megkönnyítését, s a szükségesnek tartott szakirányú képzéseket vitatták meg. A gyermekvédelmi munkacsoport résztvevői hangsúlyozták, hogy örömmel vennék szakmai napok és rövid képzések szervezését, ahová a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező gyermekfelügyelők, nevelőszülők is bekapcsolódhatnának. Itt elsősorban olyan pedagógiai módszerekről szeretnének hallani, amelyeket az ösztönző, motiváló rendszerükben be tudnának illeszteni. Elhangzott, hogy örömmel fogadják a teológus és hittanár szakos diplomával jelentkezőket munkavállalóként, akiket utána szakirányú továbbképzéseken keresztül képeznének tovább, ebben is várják a főiskola segítségét.

A köznevelési intézmények vezetői és dolgozói gazdag javaslati csomagot állítottak össze a pedagógus- és oktatói munka, valamint az intézményi munka támogatására nemcsak a továbbképzések, hanem az alap és mesterképzések jelenlegi és jövőbeni képzési tartalmára vonatkozóan is. Fontosnak tartják, hogy ezek a képzések akkreditálva legyenek a kötelezően előírt 120 órás pedagógus-továbbképzésbe. A szociális dolgozók körében szociális munkás, valamint pszichiátriai és gondozói szakemberek képzésére van nagy szükség.

A fenntartó egyházmegyék és a Görögkatolikus Metropólia szeretné tudni és figyelembe venni a kollégák igényeit, és egy mindenki számára elfogadott támogató képzési rendszert kialakítani, ezért a főiskola igyekszik a jövőben is folyamatosan kapcsolatot tartani az intézmények vezetőivel.

