Szállást keres a Szent Család – A nagyváradi egyházmegye hitoktatóinak közös adventi készülete

A diákokkal és oktatókkal közösen ünnepelt szentmisét követően Böcskei László nagyváradi megyéspüspök elmondta, ilyenkor arra gondolunk vissza, hogy Mária és József Betlehem környékén jártak, de csak egy barlangistállóba tudtak behúzódni Jézus születésekor, mert senki más nem fogadta be őket.

„Ez arra emlékeztet bennünket – fejtette ki a főpásztor –, hogy az Úr Jézus ma is kopogtat. Mária és József ma is úton vannak és kopogtatnak nálad is, és azt kérik, hogy fogadd be őket. Hogy fogadjuk be őket? Úgy, hogy kicsit többet figyelünk rájuk ebben az időben. Helyet készítünk a szívünkben és otthonunkban, befogadjuk Máriát, Józsefet és a kisdedet. A mi otthonunk, a mi szívünk legyen a barlangistálló, legyen az a jászol, ahol megszületik az Úr Jézus.”

A Szent Családot ábrázoló ikont az egyházmegye városaiba és falvaiba viszik el; mindennap máshol lesz a kép, egy-egy hitoktatónál. A püspök arra kérte a diákokat, hogy a napokban gondoljanak az oktatókra, nevelőkre, a szülőkre, a családra. A Szent Család közbenjárását kérte, hogy hozzon békét, örömet és fényességet mindenki számára.

A nagyváradi egyházmegye Facebook-oldalán egy rövid videót is megosztottak az eseményről.

Forrás és fotó: Ciucur-Losonczi Antonius Facebook-oldala / Romkat.ro

