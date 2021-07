Szarvaskő temploma is megújult

Prédikációjában a főpásztor hangsúlyozta, Isten mindig kereste és keresi a kapcsolatot az emberrel. Életünk különböző eseményein keresztül mutatkozik meg szeretete és gondviselése. Ahhoz, hogy ezt észrevegyük, kettős látással kell szemlélni az örömöket és a próbatételeket is.

Úgy, ahogy egyházmegyénk védőszentje, Szent János apostol tette ezt – folytatta Ternyák Csaba. – Amikor benézett a feltámadt Krisztus üres sírjába, ugyanazt látta, mint Péter, az összehajtogatott lepleket, de ő nem ijedt meg, hanem belső bizonyossággal arra következtetett, hogy Jézus feltámadt.

Minden eseményt ilyen nyitott szívvel kell szemlélnünk, így például a templom felújítását is. Aki messziről látja a megújulást, gyönyörködhet benne. De hívő emberként látnunk kell ennek a mélyebb üzenetét is: miszerint nekünk is, mint a templom élő köveinek, meg kell újulnunk – figyelmeztetett az érsek. – Valódi közösséggé kell alakulnunk, akiknek az összetartozását, egymás felé irányuló szeretetét látva mások számára is vonzó lesz közösségünk és egyházunk.

A megszépült, felújított templomhoz hasonlóan lelkünk templomát is újítsuk meg, hogy Krisztus tanítását követve hiteles tanúi legyünk az ő szeretetének és irgalmának – zárta gondolatait a főpásztor.

Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

Egertől 10 km-re, hegyek által ölelve terül el a Bükk-hegység gyöngyszeme, Szarvaskő. A településen halad át az Országos Kéktúra útvonala. A Major-tetői kilátóból és a várhegyről gyönyörű panoráma tárul a turisták elé. A település egyik nevezetessége a Pyrker érsek megbízásából 1840 és 1845 között klasszicista stílusban épült Keresztelő Szent János születése titulust viselő katolikus templom.

A templom felújításának kezdeményezője Szabó József Béla plébános volt. Az egyházközség támogatási kérelmet nyújtott be 2016-ban a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” elnevezésű támogatási felhívásra. A kérelmet nem támogatták, azonban mivel a műemléktemplom örökségvédelmi felújítási engedéllyel rendelkezett, Pásztor Pascal plébános a felújítás első ütemében a tetőszerkezetet, a tetőhéjazatot, valamint a tornyot felújította az Egri Főegyházmegye támogatásából. A felújítás második ütemében Czibere Zsolt plébániai kormányzó a templom külső homlokzatának felújítására kért támogatást a főegyházmegyétől.

A két ütemben zajló felújítás az Egri Főegyházmegye 22.500.000 forint összegű támogatásából valósult meg.

