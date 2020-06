Százötven munkakereső regisztrált már a Máltai Szeretetszolgálat tanácsadó oldalán

a www.mukatanacsadas.maltai.hu oldal látogatói közül eddig százötvenen kapcsolódtak be a programba. Az online elérhető szolgáltatás fő célja, hogy a jelentkezőket képessé tegye önállóan is munkát keresni és találni. Az érdeklődés hatalmas, négy hét alatt 13 ezren keresték fel az internetes felületet, Eddig 154-en kértek konkrét segítséget, 60 fővel pedig már 1-3 alkalommal aktívan foglalkoztak.

A szolgáltatás többszintű, tíz mentor, négy szakértő és két diszpécser is dolgozik a programban, akik például az álláskereséshez szükséges önéletrajzok, motivációs levelek elkészítéséhez adnak segítséget, de nyitott pozíciókról is tájékoztatást adnak. A tanácsadási folyamat kilenc jelentkezővel már le is zárult. Közülük voltak, akik már sikeresen elhelyezkedtek, mások pedig további segítő programokban vesznek részt.

Az álláskeresők és a munkáltatók továbbra is jelentkezhetnek a www.mukatanacsadas.maltai.hu oldalon egy kérdőív kitöltésével, majd a szeretetszolgálat munkatársai felveszik velük a kapcsolatot.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír