Székely János megáldotta a cserkészek székházát Szombathelyen

Az épület a cserkészek régi-új székháza. Hogyan lehetséges ez? 1935-ben vették birtokba a közadakozásból megépített házat. A II. világháború után a szovjet hadsereg használta az épületet, majd egy gyár része lett, és – tulajdonost váltva – maradt egészen a közelmúltig. A területen működő gyár elköltözésével megnyílt a lehetőség a cserkészház újbóli megnyitására. Erről 2016-ban írt alá szándéknyilatkozatot a szombathelyi önkormányzat és a Magyar Cserkésszövetség. Az elmúlt években sikerült a megfelelő anyagi forrásokat előteremteni, hogy más épületek mellett a cserkészház is megnyissa kapuit.

Mit ad a cserkészet egy fiatalnak? – tette fel a kérdést Székely János megyéspüspök az ünnepségén. Ha kicsi hajókhoz hasonlítanánk a gyermekeket, akkor úgy fogalmazhatnánk, hogy a mai világban csak arra tanítják őket, hogyan hajózzanak úgy, hogy ne ütközzenek egymásnak, ezzel együtt legyenek toleránsak, senkit ne bántsanak.

Azonban ahhoz, hogy életünk hajója révbe érjen, azt is tudni kell, hogyan hajózzunk úgy, hogy a hajónk el ne süllyedjen. Hogyan tudjuk legyőzni a lehúzó erőket, és hogyan tudunk szépen siklani úgy, hogy legyünk nagylelkűek, becsületesek, önzetlenek, legyenek eszményeink, álmaink? De tudni kell azt is, hogy van-e egyáltalán kikötő, és ha létezik, merrefelé található, azaz miért élünk, merre tartunk

– hangsúlyozta a megyéspüspök. Székely János elmondta azt is, hogy édesanyja is cserkész, és valamit nagyon megtanult a mozgalomban, aminek a betartására a mai napig is figyel: a napi jó cselekedeteket.

Székely János megyéspüspök, Menyes Gyula evangélikus lelkész és Bedekovics Péter református lelkipásztor, a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke is megáldotta az épületet. Szombathely önkormányzata nevében László Győző alpolgármester mondott beszédet. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője, valamint Virág András cserkésztiszt, az Országgyűlés elnökének titkárságvezetője nemzeti színű zászlót adott ajándékba a cserkészeknek. Azt a lobogót, amely nemrég még az Országházra volt kitűzve, valamint az ahhoz tartozó adományozási okiratot, amelyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke írt a Magyar Cserkészszövetség III. Kerületének. A ház történetével Hamza István ismertette meg a jelenlévőket.

Az épület egyszerre otthona a cserkészkerületnek, például itt tárolják már az iratokat, de otthona egyes cserkészcsapatoknak is: lehetőséget teremt foglalkozások megtartására, találkozók lebonyolítására; napközben a Reményik-iskola diákjainak otthona, és hangszeres órákat is tartanak itt, mondta a Szombathelyi Egyházmegye portáljának Szár Gyula Gergely OPraem, a cserkészkerület vezetője.

Forrás és fotó: Martinus.hu

Magyar Kurír