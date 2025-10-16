Székely János püspök áldotta meg a felújított óvodát Nardán

Szentmisével vette kezdetét az esemény. Szentbeszédében Székely János a tíz leprásról szóló evangéliumi részre utalva így fogalmazott: Csak a szamaritánus ment vissza Jézushoz köszönetet mondani, a választott nép tagjai úgy gondolták, hogy ez nekik jár. Sokszor a mai ember is így viselkedik: sok mindent természetesnek veszünk, ezért köszönetet sem mondunk érte.

Arra biztatta a jelenlévőket, mondjanak köszönetet egymásnak, legyenek hálásak. Arra születtünk, hogy szeressünk, életünket ajándékká tegyük. Az olvasmányhoz kapcsolódva a főpásztor kiemelte: Námán győztes hadvezér volt, de leprás. Sokszor ilyen a mai ember is: kifelé mutatjuk, hogy velünk minden rendben, de a családunkban sok a fájdalom, a seb. Námán megijedt attól, hogy a Jordánban megfürödjön, mivel félt, hogy a leprás sebeket a katonái is meglátják. A mi gyógyulásunk ára is ugyanez:

amíg rejtegetjük a bűneinket, addig sebeink nem tudnak meggyógyulni. Ha megnyitjuk szívünket a gyónásban, akkor tud Isten fénye beáradni az életünkbe és meggyógyítani minket.

A szentmise végén került sor az óvoda udvarán a felújított épület megáldására. Másfél évvel ezelőtt romos állapotban volt a ház, amelyet a Magyar Falu Programban elnyert támogatásnak köszönhetően sikerült rendbe tenni.

Új tető, új homlokzat, megújult falak, új födém, új mennyezet, burkolat került az épületbe, amelyben kialakítottak vizesblokkot, bevezetették az áramot és csatornázták – mondta Glavanics Krisztina polgármester. – Az épület egyik felében foglalkoztatóhelyiséget és nyári konyhát alakítottak ki, a másik felében nyílt meg a Nardai Értékek Tára, Horváth Sándor néprajzkutató gyűjtőmunkájának és a helybeliek felajánlásának jóvoltából.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír