Székely János püspök megáldotta Szombathely új katolikus bölcsődéjét

A komplex beruházás megvalósításával egy minden igényt kielégítő, modern fejlesztő eszközökkel felszerelt, közel nulla energiaigényű épület áll a bölcsődei férőhelyet kereső szülők és gyermekeik rendelkezésre.

„Imádkozzunk azért, hogy itt mindig békesség, derű, öröm, nagylelkűség, szeretet, jóság, egészség lakjon. Gondoljunk arra, hogy Jézus is volt kicsi gyermek. Ő is játszott, szaladgált a többi gyermekkel együtt, örült az életnek: ámulattal nézte a felhőket, a madarakat, szerette az édesanyját. Valóságos emberré lett az Isten, a bűnt kivéve – mondta Székely János püspök. – A kicsi Jézus nem veszekedett, nem volt önző, nem volt keserű, benne Isten jósága jelent meg a Földön.

Azért imádkozzunk, hogy az idejáró pici gyermekek tanuljanak Jézustól, legyenek hozzá hasonlók. Tanulják tőle a nagylelkűséget, a másik ember elfogadását, szüleik szeretetét.”

A főpásztor ezután beszélt a bölcsőde egyes csoportjairól is beszélt.

A Bárka csoportban a gyerekek gondolhatnak Noé bárkájára, ahol az emberek és állatok békességben éltek. Itt olyan volt a világ, amilyennek Isten megálmodta.

Az Olajfa csoportban a gyermekek gondolhatnak az olajfára, amelyben nagy életerő van. Képes éveket kibírni víz nélkül, aztán egy nagy eső után újjáéled. Itt a gyermekek megtanulhatják a reményt, az örömet; meglátni Istent, a jót minden helyzetben és minden emberben.

A Galamb csoportban a gyerekek gondolhatnak Noé galambjára is, amely a vízözön elmúltával olajágat vitt a bárkába. De gondolhatnak a Szentlélekre is, amely galamb képében leszállt Jézusra, miután megkeresztelkedett. Lakjon a gyermekek szívében is a Szentlélek, Isten tüze, az Ő szeretete és fénye.

A Bárány csoportban a gyerekek gondolhatnak az állat szelídségére, amely nem tiltakozik, akkor sem, ha nyírják. De utal a bárány Jézusra is, az ő keresztáldozatára. A gyerekek megtanulhatják a szelídséget, az áldozatvállalást, a türelmet.

Székely János szombathelyi megyéspüspök megáldotta az épületet, majd elvágta a nemzeti színű szalagot.

Ezt követően végiglátogatta a csoportszobákat, ahol megáldotta a gyermekeket és gondozóikat. Isten áldását kérte az itt zajló nevelő munkára és az életükre.

Az átadóünnepség részeként Mátis Barna, az épület tervezője bemutatta a bölcsődét a megjelenteknek.

A beruházásra a Szombathelyi Egyházmegye a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásaiból a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” felhívásra benyújtott támogatási kérelme alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. Célja, hogy Szombathelyen családbarát, a munkába állást segítő intézmények és közszolgáltatások fejlesztésével javuljon a foglalkoztatás és az életminőség; s biztosított legyen a három éven aluli gyermekek szakszerű, a keresztény hit légkörében zajló nevelése, gondozása.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír