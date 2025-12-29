Személyi változások a Pécsi Egyházmegyében

A betegszabadságáról visszatért Kovács Ferencet 2025. szeptember 1-jétől öt esztendőre a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a katonai ordinárius felügyelete alatt börtönlelkészi szolgálat ellátátására engedte el.

Lápossy Péter – miután befejezte titkári szolgálatát az Apostoli Nunciatúrán – 2025 őszétől egy évig Rómában, a Pápai Magyar Egyházi Intézet lakójaként a Szent Anzelm Pápai Egyetemen folytatja korábban megkezdett tanulmányait a dogmatikai szentségtan területén, és befejezi szakdolgozatát, valamint megszerzi a licencia fokozatot.

Henry Ugokwe Nnaemeka, a nigériai Onitshai Főegyházmegye Pécsett tanuló papja saját kérésére szóbeli engedéllyel a görcsönyi és vajszlói plébániák területén lát el kisegítő lelkipásztori szolgálatot 2025. szeptember 1-jétől görcsönyi lakhatással.

A Bagi Sándor tb. esperes plébános halálával megürült Nagymányoki Plébánia oldallagos ellátásával – plébániai kormányzói minőségben – 2025. november 7-től Vida Zsolt szászvári plébánost bízta meg.

Miután a kánoni életkor elérése okán már korábban benyújtotta lemondását a plébánosi hivatalról, Ronta László tb. esperes, harkányi plébánost – köszönetnyilvánítás mellett – 2026. február 1-jei hatállyal nyugállományba helyezte.

Kárász Gábor káplánt 2026. február 1-jével – iskolalelkészi és helyettes esperesi megbízatásait megtartva – felmentette kápláni szolgálata alól, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Harkányi Plébániára plébánosnak, egyúttal megbízta a Siklósi Plébánia oldallagos ellátásával plébániai kormányzói minőségben. A főpásztor ugyanezen hatállyal felmentette Keresztes Andor esperes, máriagyűdi plébánost a Siklósi Plébániára vonatkozó plébániai kormányzói tisztségéből.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír