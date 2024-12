Szent András napját ünnepelték Érsekvadkerten

A szentmise elején a hívek nevében Máthé György érsekvadkerti plébános köszöntötte az aranymiséjét idén ünneplő Varga Lajos segédpüspököt.

Varga Lajos prédikációjában az apostolokról és a meghívásról beszélt, hogy hogyan lettek az apostolok Jézus követői, küldöttei, és hogy hogyan válhatunk mi is tanítványokká. Ehhez az szükséges, hogy az ember befogadóképes legyen, meg tudjon hallgatni egy üzenetet, meg tudja érteni azt, aztán meg tudja fontolni, hogy utána lelkének minden egyes képességével teljes mértékben magáévá tegye a tanítást, mégpedig abban a formában, hogy az a saját személyiségét is teljesen és tökéletesen átalakítsa. Amikor Jézus tanít, akkor szükség van halló fülekre, és mindinkább szükség van nyitott szívekre is. Az Úr Jézus tanítása nyomán azok, akik őt hallgatták, átalakultak, mégpedig jézusi emberré, krisztusi emberré. A segédpüspök felidézte Szent András apostol alakját is, szólt életéről és vértanúságáról.

A szentmise végén Varga Lajos püspök aranymisés áldásban részesítette a híveket.

Forrás: Váci Egyházmegye



Fotó: Kristók János

Magyar Kurír