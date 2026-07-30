Szent Anna-búcsút ünnepelt az egyházmegyei karitász nappali ellátó központja Szombathelyen

Hazai – 2026. július 30., csütörtök | 9:01
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A vasi megyeszékhely belvárosában található Szent Anna Ház, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nappali ellátó központja kápolnájának búcsúját tartották július 24-én. Ez alkalomból Székely János püspök mutatott be ünnepi szentmisét a szombathelyi székesegyházban. Az eseményről Magyar Sándorné írt beszámolót, melyet az alábbiakban szerkesztve közlünk.

A Szent Anna Házban már a megelőző napokban szervezték a dolgozók és a látogatók az ünnepi programot.

A búcsúünnep reggelén a résztvevők a ház kápolnájában rózsafüzért imádkoztak. A Szent Anna Ház lelkiatyja, Haller László toronyi plébános gyóntatott, hogy a jelenlévők tiszta lélekkel vehessenek részt Szűz Mária édesanyja, Szent Anna ünnepén.


Ezt követően a székesegyházban búcsúi szentmisére került sor, amelyet Székely János megyéspüspök mutatott be, Haller László atya koncelebrálásával.

Csobánkáról hittanosok táboroztak Szombathelyen; ők is meghívást kaptak a szentmisére. 


A főpásztor homíliájában a nagyszülők áldozatos feladatáról beszélt; a fiatalokhoz is volt néhány kedves intelme. Az Isten alkotta természetből vette a példát és a hasonlatot az idős és az unoka szeretetkapcsolatának kifejezésére.


Székely János püspök szentbeszéde ITT visszahallgatható.

A szombathelyi megyéspüspök a szentmise végén külön áldásban részesítette a jelen lévő unokákat és nagymamákat.


Az idősek maguk mellé vettek egy-egy vendég gyereket, s velük együtt fogadták az áldást – így a távol lévő nagyszülőkre is emlékeztek.


A szentmise végén 60. születésnapja alkalmából köszöntötte Haller László atyát a főpásztor.


A résztvevők énekkel, imádsággal köszönték meg a Szent Anna Ház lelkiatyjának szolgálatát, kedves személyiségét, lelkivezetését.


A pohárköszöntő már a Szent Anna Ház udvarán hangzott el. A búcsúi délelőtt agapéval ért véget.

Szent Anna, könyörögj értünk, nagyszülőkért, hogy megérjük jövő évi köszöntésedet is!

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

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