Szent Család vasárnapján Leó pápa adományt küldött Ukrajna sűrűn bombázott keleti területeire

Konrad Krajewski bíboros, a Pápai Alamizsnahivatal vezetője úgy jellemezte a kezdeményezést, hogy a pápa ezzel szeretné egy kicsit megsimogatni azokat az embereket, családokat, akik Jézushoz hasonlóan a száműzetés fájdalmas útját járják, menedéket keresve. Ukrajna bombázásoktól leginkább sújtott térségeibe – ahol sokszor nincs villany, víz és fűtés – három kamionnyi humanitárius segély érkezett.

A három kamionban volt százezer csomag levespor, amely kevés vízben feloldva energiadús levessé válik, csirkével és zöldséggel. XIV. Leó pápa „simogatása” ukrán családokhoz érkezett, akik december 28-án, a názáreti Szent Család vasárnapja alkalmából humanitárius segítséget kaptak a Vatikántól.

Segítség azoknak, akik „a száműzetés fájdalmas útját járják”

Konrad Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás a vatikáni médiának elmondta, hogy ezek a családok „a menekültek drámai helyzetét élik meg, amelyet félelem, nehézség és bizonytalanság jellemez”. Egy gesztus, amely – folytatta a bíboros – megmutatja, hogy Isten „egy ilyen családban született és mindig ott akar lenni, ahol az ember veszélyben van, szenved, ahol menekül, ahol az elutasítást és az elhagyatottságot tapasztalja”.

Közelség a szenvedő családokhoz

A bíboros azt is hangsúlyozta, hogy a Pápai Alamizsnahivatalon és a nunciatúrákon keresztül a pápa már karácsony előtt több országba küldött pénzügyi támogatást. Ukrajna számára a születés ünnepének vigíliája előtt három, humanitárius segéllyel teli kamion érkezett a Vatikánba a koreai Samyang Foods vállalattól, ezeket aztán a bombázások által leginkább sújtott területekre irányították, ahol sokszor nincs villany, víz és fűtés. A kamionok megérkeztek rendeltetési helyükre.  XIV. Leó „imádkozik a békéért, és jelen akar lenni a szenvedő családok között” – zárta beszámolóját a bíboros.

