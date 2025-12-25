Szent Család vasárnapján zárják be a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuját

Kitekintő – 2025. december 25., csütörtök | 14:00
2

December 28-án, Szent Család vasárnapján zárják be a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuját. A 10 órakor kezdődő szertartást és szentmisét James Michael Harvey bíboros, a bazilika főpapja celebrálja.

A bazilikába a hívek ingyen, jegy nélkül léphetnek be.

A bronzból készült aranyozott szent kapu Enrico Manfrini olasz szobrász alkotása, amelyet a 2000-es jubileum alkalmából helyeztek el. Az új kaput Roger Etchegaray bíboros áldotta megII. János Pál pápa még 1994-ben bízta a bíborosra a 2000-es jubileum előkészítő bizottságának vezetését, melyet ő a szentév végéig be is töltött.

A függőlegesen elrendezett három dombormű a nagy jubileumra való hároméves előkészületet fejezi ki, amelyet II. János Pál pápa határozott meg: a könyörületben gazdag Atyának szentelt év; a Szentléleknek, az evangelizáció fő cselekvőjének szentelt év; valamint a megváltó Fiúnak szentelt év.

A kapu alján latin felirat olvasható: Ad sacram Pauli cunctis venientibus aedem – sit pacis donum perpetuoque salus. (Mindazoknak, akik Szent Pál szentélyébe jönnek, adassék a béke és az örök üdvösség ajándéka.)

Forrás: Falakon kívüli Szent Pál-bazilika

Fotó: Vatican Media (archív; A bazilika megnyitása 2025. január 5-én); vatican.va/Falakon kívüli Szent Pál-bazilika

Magyar Kurír

#Szentév #ünnepek #Vatikán

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató