Szent Család vasárnapján zárják be a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuját

A bazilikába a hívek ingyen, jegy nélkül léphetnek be.

A bronzból készült aranyozott szent kapu Enrico Manfrini olasz szobrász alkotása, amelyet a 2000-es jubileum alkalmából helyeztek el. Az új kaput Roger Etchegaray bíboros áldotta meg. II. János Pál pápa még 1994-ben bízta a bíborosra a 2000-es jubileum előkészítő bizottságának vezetését, melyet ő a szentév végéig be is töltött.

A függőlegesen elrendezett három dombormű a nagy jubileumra való hároméves előkészületet fejezi ki, amelyet II. János Pál pápa határozott meg: a könyörületben gazdag Atyának szentelt év; a Szentléleknek, az evangelizáció fő cselekvőjének szentelt év; valamint a megváltó Fiúnak szentelt év.

A kapu alján latin felirat olvasható: Ad sacram Pauli cunctis venientibus aedem – sit pacis donum perpetuoque salus. (Mindazoknak, akik Szent Pál szentélyébe jönnek, adassék a béke és az örök üdvösség ajándéka.)

Forrás: Falakon kívüli Szent Pál-bazilika

Fotó: Vatican Media (archív; A bazilika megnyitása 2025. január 5-én); vatican.va/Falakon kívüli Szent Pál-bazilika

Magyar Kurír