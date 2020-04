Kérjük Szent II. János Pál közbenjárását a koronavírus-járvány végéért

„Amikor 15 évvel ezelőtt Szent II. János Pál az Atya házába indult, Vatikánvárosban a Szent Péter téren, de a világ minden táján a templomokban és a kápolnákban, a városok terein és az útszéli kereszteknél emberek milliói virrasztottak. Utcáinkat és templomainkat imádkozó emberek halk suttogása töltötte be, akik ezekben a napokban együtt akartak lenni, és akik lélekben egyesülni akartak a haldokló pápával, hogy szeretetükkel elkísérjék, és így fejezzék ki köszönetüket élete és életszentsége ajándékáért – emlékezik vissza a bíboros. – Ő tudta, hogy távozásakor hatalmas család veszi körül, ahogy egy édesapát is körbevesznek szerető gyermekei.”

A krakkói nyugalmazott érsek, amikor ma az üres Szent Péter térre néz, vagy amikor az „üres templomokat és kihalt utcákat” látja, az egységnek e pillanataira emlékezik vissza. „A világ most is leállt, ahogy 15 évvel ezelőtt is…”

„Akkor úgy éreztük, hogy árvákká lettünk, de tudtuk erősíteni egymást és vigaszt keresni Istenben, aki az Élet Forrása. Vajon ma képesek vagyunk – úgy, mint akkor – kitartani az egymás iránti kölcsösön szeretetben, közös fájdalmaink és vágyakozásaink közepette is? Vajon képesek vagyunk együtt keresni a reményt és együtt erőt meríteni az igazságból, mely akkor is valóságos és létező közösség, ha fizikailag nem találkozhatunk, és otthonaink ajtajai zárva maradnak?” – kérdezi Szent II. János Pál legközelebbi munkatársa.

Dziwisz bíboros arra hív, hogy április 2-án, csütörtökön 21.37-kor egyesüljünk egy közös imádságban, melyben kérjük Szent II. János Pál pápa közbenjárását a koronavírus-járvány megszűnéséért. „Arra kérlek benneteket, Testvérek, hogy II. János Pálnak az Atya házába való hazatérése 15. évfordulóján újból gyűljünk össze körülötte. Nagyon kérlek benneteket, senki se hiányozzon ebből az imaközösségből április 2-án 21.37-kor. Szálljon a magasba felajánló imádságunk!” – bátorít a bíboros.

A krakkói főpásztor azt javasolja, hogy imádkozzuk el az Isteni Irgalmasság felajánló imáját, ezt a felajánlást ő maga is elvégezte nemrégiben a łagiewniki szentélyben:

„Mindenható Istenünk, az emberiséget sújtó világjárvánnyal szemben megújuló buzgósággal újítjuk meg Irgalmasságodnak való felajánlásunkat, melyet Szent II. János Pál is megtett. Neked ajánljuk, irgalmas Atyánk, az egész világ és minden ember sorsát.

Alázatosan kérünk Téged: áldd meg mindazokat, akik a betegek gyógyításán és az egészségesek fertőzés-megelőzésén fáradoznak. A betegségben érintetteknek adj mielőbbi gyógyulást, a karanténban élő embereknek türelmet, az elhunytakat pedig fogadd be atyai házadba. Az egészséges emberekben erősítsd az önmagukért és másokért vállalt felelősséget, hogy betartsák a szükséges korlátozásokat és segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.

Újítsd meg hitünket, hogy a nehéz időket Krisztussal, a Te Fiaddal éljük meg, aki érettünk emberré lett, és minden nap velünk van. Áraszd ki Lelkedet nemzetünkre és az egész világra, hogy azok, akiket a betegség elleni küzdelem most egyesített, egyesüljenek a Te dicsőítésedben is, aki a világmindenség Teremtője vagy, és odaadóan küzdjenek a bűn vírusa ellen is, mely az emberi szívet teszi tönkre.

Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Mária, Irgalmasság Anyja, imádkozz érettünk. Szent II. János Pál pápa, Szent Fausztina és Istennek minden szentjei, imádkozzatok érettünk! Ámen.”

Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink! Arra hívunk mindenkit, hogy ma 21.37-kor találkozzunk portálunk Facebook-csatornáján, és ÉLŐ adásban imádkozzuk el együtt a nyugalmazott bíboros által írt imádságot. Szent II. János Pál, könyörögj érettünk!

Fordította: Schaffler Ágnes és Orsolya

Forrás: Ekai.pl

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír