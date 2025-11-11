Szent Imre herceg ünnepe a munkácsi székesegyházban

Külhoni – 2025. november 11., kedd | 9:36
A Katolikus Egyház november 5-én ünnepli Szent Imre herceg emléknapját. Szent Imre a tisztaság, a hit és az ifjúság példaképe; tisztelete az évszázadok során fennmaradt. Liturgikus emléknapján Munkácson a Szent Márton-székesegyházban ünnepi litániával és szentmisével ünnepeltek a hívek.

Az ünnepi liturgián a munkácsi Szent István Líceum diákjai is részt vettek. Számukra különösen kedves ez az ünnep, hiszen a líceum kollégiumának védőszentje és névadója Szent Imre herceg.

A litánián és a szentmisén zenei szolgálattal közreműködött a líceum kórusa. Elhangzott a fiatal licista imája; a litánia egyes részeit pedig a diákok imádkozták.

A szentmisét Hortobágyi Arnold OSB, a munkácsi líceum iskolalelkésze mutatta be. Szentbeszédében Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelmeiből merítve gondolatokat arra buzdította a jelen lévő fiatalokat, hogy Szent Imre példáját követve őrizzék meg a tisztaság, a hit és az elkötelezett szolgálat értékeit a mai világban is. 

Felidézte Szent István tanításainak üzenetét, amelyekben a király arra buzdítja fiát, hogy őrizze meg a katolikus hitet, erősítse az egyházi rendet, hozzon igazságos ítéleteket, legyen türelmes, és tanács nélkül semmit se tegyen; az elődök példája mindig legyen szeme előtt.

Az ünnepi szentmise közös imával és hálaadással zárult, amelyben a hívek és a diákok együtt kérték Szent Imre herceg közbenjárását az ifjúságért és az iskolai közösségért.

Az esemény méltó alkalmat kínált arra, hogy a fiatalok hitükben megerősödve példaképként tekintsenek Szent Imrére.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

