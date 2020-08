Szent István király ünnepe a pozsonyi koronázótemplomban

A főlelkész homíliájában így fogalmazott: „Ünnepeljük ma úgy Szent István királyt, a múltat tisztelve, hogy jövőnk is ünnep lehessen, és ne gyász. Hogy a minden történelmi korban fellelhető nehézségek és fájdalmas helyzetek közepette is legyen okunk és bizalmunk ünnepelni. Istvánt követve az Istenbe vetett hitünk miatt. István példája szerint Szűz Mária, a Nagyboldogasszony égi közbenjárásában bízva. István intelmei szerint becsületes és jó szándékú emberként. Ünnepelve Isten ajándékozó nagyságát legyenek örömteli ünnepek magyar népünk körében a gyakori keresztelők – magyarul felhangzó keresztnevekkel, az anyanyelven kimondott „igen”-ek a házasulandó felek között, s bárcsak a temetési szertartásokon sem csak pár magyar szónak kéne elhangzania az elhunyt egykor használt anyanyelve miatti kegyeletből. Ne kelljen gyászolni bezárt magyar óvodákat és iskolákat, elfelejtett irodalmi remekműveket, kultúrát, feladott vagy eladott önazonosságot.”

„Legyen egy kis ünnep minden szentmise templomainkban, különösképpen vasárnaponként, együtt ünnepelve az egész hívő közösséggel. Legyen igény a magyar szentmisékre, a szentségek kiszolgáltatására, legyenek köznapokon is együtt imádkozó magyar hívek, kiimádkozott új magyar papi hivatások. Éljük át együtt saját anyanyelvünkön és kultúránk szerint ünnepelve az év ünnepeit, s az azok közti köznapokat is, melyekhez épp egy-egy ünnepből lehet új erőre kapni. Ünnepeljen a család, a közösség, az Egyház, a nemzet. Tiszta szívvel, helytállással, emelt fővel, a munka utáni pihenés jegyében, a küzdelmekhez is kitartást merítő elszántsággal” – tette hozzá.

A pozsonyi magyarok lelkipásztora beszélt arról, hogy az elmúlt hónapok leggyakrabban használt szavai közé tartozott a „korona” a vírus okozta világjárvány miatt. Egy sokkal nemesebb értelemben szóba hozható koronára, a magyar Szent Koronára irányította a figyelmet. „Ebben az ünnepi órában is a Szent Korona oltalma alatt álló népként imádkozunk abban a templomban, ahol magyar uralkodókat koronáztak egykor” – fogalmazott Tamás atya, utalva arra, hogy az apostolkirály ezt a koronát, országát, népét, a Szent Korona oltalma alatt élőket Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

„Éljünk Mária segítségével úgy, hogy mi is égi koronát nyerhessünk egykor, a megdicsőültek koronáját, amit István célba érve már elnyert, hasonlóképpen nemzetünk sok-sok szentjével és szent életű elődeinkkel együtt. De a földi úton is higgyünk Mária hathatós segítségében, amikor hozzá fordulunk. Higgyünk a Boldogasszony Istennél csodákat kiesdő gondoskodásában” – buzdította a híveket Molnár Tamás.

