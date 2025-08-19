A megújuláshoz Isten fényét kell beengednünk életünkbe – Szent István királyt ünnepelték Szabadkán

Külhoni – 2025. augusztus 19., kedd | 13:20
8

Augusztus 16-án, szombaton a Szent István-napi programsorozat keretében Székely János szombathelyi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban, ahová a Vajdaság számos településéről érkeztek hívek.

A szentmise elején Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök üdvözölte Székely János püspököt, megköszönve, hogy eleget tett a meghívásnak.

A szabadkai főpásztor köszöntötte a paptestvéreket; a közélet és a kulturális élet megjelent képviselőit; a népviseletbe öltözött fiatalokat, a cserkészeket, valamint a híveket.

Minden évben Szent István napján megemlékezünk arról, hogy keresztények vagyunk, és ezt a keresztény hagyományt meg kell tartanunk, mint ahogyan őseink is megtartották évszázadokon át

– emelte ki Fazekas Ferenc püspök. – Mindez arra ösztönöz, hogy legyünk jó keresztények, családjainkban jelen legyen az ima, a lelkiélet, az emberek ápolják a hitet, és hogy minél jobban ragaszkodjanak Istenhez.

Székely János püspök szentbeszédében három fő üzenetet fogalmazott meg államalapító királyunk ünnepével kapcsolatban.

Szent István nem számításból alapította meg a keresztény magyar államot, hanem mély keresztény hitéből fakadóan. István király egyetlen hódító háborút sem kezdeményezett uralkodása idején. Az építkezés és szervezés uralkodója volt – egyházmegyék, vármegyék, ispotályok megalapításával; törvényt adott a népnek, és templomok építését rendelte el.

A lelki és nemzeti megújhodáshoz fontos, hogy Isten fényét engedjük be az életünkbe, családjainkba, nemzetünkbe”

– hangsúlyozta Székely János püspök.

Az ünnepi szentmisén a megszentelésre váró kenyeret a szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület tagjai, a gyümölcskosarat és a koronát pedig a cserkészek vitték az oltárhoz.

A zenei szolgálatot Pro Musica Kamarakórus női kara szolgáltatta, Csíkos Krisztina karnagy vezényletével.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Pannon RTV

Magyar Kurír

#szentek és boldogok #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató