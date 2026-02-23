Szent József oltalmába ajánlva – Kibővítik az egyeki Borostyán Idősek Otthonát

Az egyeki idősek otthona 2025 januárjától áll a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában; a bővítés, valamint egy új épületszárny megvalósításának terve is ekkor fogalmazódott meg. A fejlesztés első ütemében egy 25 férőhelyes új épület készül el, majd a második szakaszban a meglévő épületrész átalakításával összesen 50 férőhelyes intézmény jön létre. A beruházás hosszú távon biztosítja, hogy az idősek korszerű, biztonságos és szeretetteljes környezetben élhessék mindennapjaikat.

Az ünnepségen részt vett Palánki Ferenc megyéspüspök, Németh István püspöki titkár, Gyetkó László plébános, az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, valamint a püspöki hivatal elöljárói. Köszöntőt mondott Tóth Attila intézményvezető, Miluczky Attila polgármester, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Az ünnepi műsorban a Szent János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai működtek közre.

Palánki Ferenc püspök köszöntőjében az evangéliumi gondoskodás mélységére irányította a figyelmet. Mint fogalmazott: Jézushoz vitték a rászorulókat, ő pedig meggyógyította őket, mert ő az élet Ura, aki azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig bőségben. Amikor a betegeket, időseket és elesetteket Jézus elé visszük, ezt a cselekedetet nevezzük gondoskodásnak – annak a szeretetből fakadó szolgálatnak, amelyben egymás terhét hordozva növekedhetünk.

A gondoskodás szó a gond szóból ered, amely elsőre nehézséget sugall, ám mélyebbre tekintve felismerhetjük benne a feladatot és a küldetést is – mutatott rá a főpásztor. – A ránk bízottakért vállalt felelősség nem teher, hanem lehetőség arra, hogy Krisztus szeretete formáljon bennünket.

E gondolat jegyében a megyéspüspök bejelentette, hogy az önállósodó intézmény a jövőben Szent József nevét veszi fel. A Gyermek Jézus gondviselője és a mennyei Atya földi képviselője méltó oltalmazója lesz az otthonnak, amely az idősek biztonságát és méltóságát szolgálja.

A főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárulnak a beruházáshoz: a helyi önkormányzatnak, a közéleti szereplőknek és az állami vezetés képviselőinek.

Az Egyház olyan közfeladatot vállal át a szociális ellátás terén, amelyhez az állam is partnerséget nyújt. Az együttműködés gyümölcse egy olyan intézmény, amely élhetővé és áldottá teszi az idős éveket. „A Jóisten segítsen továbbra is mindannyiunkat, hogy tudjunk együtt dolgozni, és életünk, szeretetünk gyümölcsöző legyen” – zárta gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Az ünnepség végén a főpásztor megáldotta az alapkövet, amelyet ezt követően ünnepélyesen elhelyeztek az intézmény udvarán.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír