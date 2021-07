Szent Józsefről a Szent József évben – napközis táborok Pápán

Sok minden a régi volt: a helyszín a Szent József-kápolna kertje és közösségi terei; a hitoktatók, Tóthné Oláh Erzsébet, a tábor szervezője és segítői, Nemesné Kiss Ágnes, Licsauerné Szabó Kornélia, Fodorné Nagy Bernadett, a vidám gyerekek, de a programok újak voltak. Az idén Szent Józsefhez kötődtek, hiszen Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett.

A tábor 18 éves hagyományra tekint vissza, még a COVID sem tudta megtörni ezt: tavaly is volt tábor a járványügyi szabályok betartásával.

A tábor szellemisége Jézushoz igazodott, az Ő örömhíréhez. Ő volt a mérce, hiszen „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és holnap, vírus ide vagy oda”. A tábor célja a közösségépítés, vallási ismeretek és a vallásgyakorlat elmélyítése volt.

Minden nap volt közös imádság, bibliai foglalkozás, kézműveskedés, sport- és játékos foglalkozás, illetve daltanulás. Délelőttönként gitáros énekeket tanultak és gyakoroltak, így péntekre a táborzáró szentmisére már összeálltak az énekek.

Hagyomány az is, hogy a tábor egy napját túrázással töltik. Idén az öreghegyi kápolnához, majd a Hagyományok hegyére gyalogoltak ki közösen kicsik és nagyok. A kápolnában rózsafüzért és Szent József imát mondtak, gitáros énekeket énekeltek, és meghallgatták a kápolna történetét. A Hagyományok hegyén a táborozók felmásztak a római őrtoronyhoz hasonlító kilátóra, bebújtak egy avar típusú jurtába, egy kiállításon megismerhették a kor szokásait, fegyvereit, ruháit. A gyerekek egy palánkvárat is megrohamoztak, és mivel a hegyen korábban lokátorállomás volt, a régi időket bemutató tablókat is láthattak fegyverekről, katonai járművekről.

A tábor mindkét héten szentmisével zárult, amelyen Salgó Ferenc és két káplán koncelebrált, a hittanosok pedig ministrálással, felolvasással és énekléssel szolgáltak.

A beszámoló és a képek ITT tekinthetőek meg.

Forrás és fotó: Veszprémi Főszékesegyház



Magyar Kurír