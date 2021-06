Szent Kvirin vértanú püspökre emlékeztek Szombathelyen

Sziszek (horvátul Sisak, latinul Siscia) egykori püspöke a római keresztényüldözés utolsó hullámának esett áldozatául több mint 1700 évvel ezelőtt. Nem volt hajlandó pogány isteneknek áldozni, ezért malomkővel a nyakában a Sibaris folyóba vetették. A kerek évfordulón felavatott emléktáblánál emlékeztek a vértanú szentre az Egyház, a megye és a város elöljárói, ahogy minden júniusban. Az ünnepség kezdetén Csány Péter, a Szent Kvirin szalézi templom plébánosa köszöntötte a megjelenteket. Beszédében párhuzamot vont Szent Márton és Szent Kvirin között emberségük, valamint születésük és vértanúságuk nyomán.

Ezt követően Várszegi Asztrik beszélt Szent Kvirin jelentőségéről, aki nem hajolt meg a császár szavának, ezzel a lelkiismereti szabadság szentjévé és vértanújává vált. „Azt kívánom mindannyiuknak, hogy soha ne kerüljenek az életben olyan helyzetbe, ahol önmagukkal vagy bárki mással kell szembeszállniuk. Ha mégis így történne, akkor merjenek a lelkiismeretükre hagyatkozni” – adta útravalóul a megjelenteknek a nyugalmazott főapát.

A beszédeket követően Csány Péter magára öltötte a papi stólát. Felidézte, hogy huszonegy évvel ezelőtt Várszegi Asztrik szentelte pappá, majd megkezdte az ökumenikus megemlékezést, amelybe Anton Kolic, a horvát nemzetiségűek nyugalmazott plébánosa is bekapcsolódott.

Az emlékezés és tisztelet koszorúit a Szent Kvirin-, a Szent Márton- és a Krisztus Király-plébániák elöljárói mellett a Vas Megyei Önkormányzat, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város képviselői helyezték el az emléktáblánál.

A Perint patak partján található emlékműnél a Szombathelyi Szalézi Rendház és Oratórium diákjai virágszirmokat hintettek. Az ünnepség zárásaként Várszegi Asztrik megáldotta a megjelenteket és a város lakóit.

Ágh Ernő, az egyházközség világi elnöke úgy fogalmazott: a mai kor emberének is meg kell fogadnia Szent Kvirin üzenetét, amely ma is aktuális. „A hitünkért, az igazunkért mindenkor ki kell állnunk. Kvirin az életével fizetett ezért. Bár hazánkban ennek nem vagyunk kitéve, a világ számos pontján, ahol még ma is van keresztényüldözés, ez megtörténhet” – hangsúlyozta.

Forrás és fotó: vaol.hu/Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír